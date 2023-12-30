「童遊機場」2024全國街舞快閃表演 今在桃機登場

桃園國際機場今天在第二航廈北側5樓舉辦2024全國街舞快閃表演，這次活動特別邀請「Super Sweet創意舞團」前來表演，也為疫後繁忙的桃園機場注入一股活力，希望藉由此次活動建立更多元的街舞平台，讓更多的青少年擁有表演的機會及健康的休憩運動。

2024全國街舞快閃表演是由義美吉盛、台灣宅配通及桃園大眾捷運公司共同舉辦，並由桃園國際機場公司大力協助及指導，希望可以藉此活動促進桃園機場的多元發展，吸引國內外民眾參與活動，串聯桃園捷運沿線各站特色及景點，讓桃園機場不再只是旅人的驛站，更是國內外民眾品嚐美食，購物休憩，航空觀景，文化體驗及親子活動的最佳場所，透過桃園捷運及高速鐵路等大眾交通連結，讓桃園機場的旅遊平台觸角更深更廣。

這次活動以兒童街舞為主要表演項目，現今社會已是多媒體盛行的年代，各國新潮且流行的藝人舞蹈曲目一直是年輕人熱衷於模仿學習與分享討論的話題，秉持推廣文化交流與健康運動，鼓勵青年學子們對喜愛事物要積極主動，懂得欣賞各項藝文活動與熱愛分享，主辦單位邀請「Super Sweet創意舞團」在桃園國際機場舉辦街舞快閃表演，希望未來能夠延續辦理邀請各縣市不同的兒童街舞表演團體共襄盛舉熱烈參與。