快訊

選後大陸就武嚇？這5個多月情勢危急 美扮關鍵角色

MiLB／大聯盟官網點名林昱珉「明年升大聯盟」 若成真將破王維中障礙

嚇壞！台北市區起重機收吊臂 一揮砸中對向公車、車窗碎裂

「童遊機場」2024全國街舞快閃表演 今在桃機登場

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
由小朋友組成的「舞小福」及「S.O.S」2支舞力堅強的小隊帶來活潑的流行舞蹈組曲外。記者季相儒／攝影
由小朋友組成的「舞小福」及「S.O.S」2支舞力堅強的小隊帶來活潑的流行舞蹈組曲外。記者季相儒／攝影

桃園國際機場今天在第二航廈北側5樓舉辦2024全國街舞快閃表演，這次活動特別邀請「Super Sweet創意舞團」前來表演，也為疫後繁忙的桃園機場注入一股活力，希望藉由此次活動建立更多元的街舞平台，讓更多的青少年擁有表演的機會及健康的休憩運動。

2024全國街舞快閃表演是由義美吉盛、台灣宅配通及桃園大眾捷運公司共同舉辦，並由桃園國際機場公司大力協助及指導，希望可以藉此活動促進桃園機場的多元發展，吸引國內外民眾參與活動，串聯桃園捷運沿線各站特色及景點，讓桃園機場不再只是旅人的驛站，更是國內外民眾品嚐美食，購物休憩，航空觀景，文化體驗及親子活動的最佳場所，透過桃園捷運及高速鐵路等大眾交通連結，讓桃園機場的旅遊平台觸角更深更廣。

這次活動以兒童街舞為主要表演項目，現今社會已是多媒體盛行的年代，各國新潮且流行的藝人舞蹈曲目一直是年輕人熱衷於模仿學習與分享討論的話題，秉持推廣文化交流與健康運動，鼓勵青年學子們對喜愛事物要積極主動，懂得欣賞各項藝文活動與熱愛分享，主辦單位邀請「Super Sweet創意舞團」在桃園國際機場舉辦街舞快閃表演，希望未來能夠延續辦理邀請各縣市不同的兒童街舞表演團體共襄盛舉熱烈參與。

桃園國際機場今天在第二航廈北側5樓舉辦2024全國街舞快閃表演，這次活動特別邀請「Super Sweet創意舞團」前來表演，也為疫後繁忙的桃園機場注入一股活力，希望藉由此次活動建立更多元的街舞平台，讓更多的青少年擁有表演的機會及健康的休憩運動。記者季相儒／攝影
桃園國際機場今天在第二航廈北側5樓舉辦2024全國街舞快閃表演，這次活動特別邀請「Super Sweet創意舞團」前來表演，也為疫後繁忙的桃園機場注入一股活力，希望藉由此次活動建立更多元的街舞平台，讓更多的青少年擁有表演的機會及健康的休憩運動。記者季相儒／攝影

桃園機場 街舞 快閃

延伸閱讀

桃機二航系統異常行李塞車 目前已全數恢復正常

全國大學街舞高峰會首奪冠亞軍 崇右影藝一誘因多戰將加入

誹謗前立委沈智慧侵占公款 街舞協會兩幹部判賠40萬

【重磅快評】桃機不讓直播 一葉知秋看衰落

相關新聞

星宇航空飛成田航班機械故障 延誤影響229名旅客

星宇航空JX800台北飛東京成田航班，今原定上午8時30分起飛，因發現發動機異常，延誤起飛，機上共229名乘客受影響。星...

新北聘用「人頭社工」4天離職 衛福部批取巧：進用率吊車尾

新北市校園衝突案引發社會關注，昨天民進黨新北市議員公布一份外流公文，指出新北市政府聘用「人頭社工」，導致社安網疏漏。衛福...

不斷更新／元旦連假首日上午國3南向紫爆 國道9地雷建議避開

今天是元旦連續假期首日，目前國道各路段車流順暢，國5南下已出現車流。高速公路局預估今天國道交通量為116百萬車公里，為年平均平日（90百萬車公里）1.3倍，其中，南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

國道3起車禍影響車流 下午避開6大地雷路段

今天為元旦連續假期首日，高速公路局預估，國道全日交通量為116百萬車公里，截至中午12點全線交通量為47.0百萬車公里，...

Novavax XBB疫苗抵台 有望提早在明年1月9日開打

除了莫德納XBB疫苗外，XBB疫苗多一個選擇！衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，Novavax XBB疫苗今上午抵台，總共4...

高雄護理師裝3D避孕球 下體大出血送醫！查出懷孕

擔任護理師的高姓女子為了避孕，去年11月到高雄左營區的婦產科裝3D避孕球，不料今年4月突然下體大量出血，半昏迷送醫急救並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。