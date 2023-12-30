國道3起車禍影響車流 下午避開6大地雷路段

今天為元旦連續假期首日，高速公路局預估，國道全日交通量為116百萬車公里，截至中午12點全線交通量為47.0百萬車公里，在預期範圍內，另發生3起事故影響車流甚鉅，預計下午仍有國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統等6大壅塞路段。

高公局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹；國1及國1高架北向台北都會區路段；國3南向三鶯至龍潭、烏日至霧峰；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段行車大致正常。

另外，今天清晨5點25分，於國3南向159.5公里處，發生2輛聯結車及2輛小客車追撞事故，其中1輛全聯結車衝出邊坡翻覆，造成後方車流回堵13公里；上午8點54分，於國3南向154公里處，發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里；9點41分於國1北向349.2公里處，發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。以上事故均影響整體車流甚鉅。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，國3南向土城至關西，國5南向南港系統至頭城，國4西向潭子系統至豐勢及國10西向仁武至左營端等路段，另建議國5南向用路人儘量於傍晚5點後出發。