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Novavax XBB疫苗抵台 有望提早在明年1月9日開打

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北即時報導
衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，Novavax XBB疫苗今上午抵台。圖／疾管署提供
衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，Novavax XBB疫苗今上午抵台。圖／疾管署提供

除了莫德納XBB疫苗外，XBB疫苗多一個選擇！衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，Novavax XBB疫苗今上午抵台，總共46.28萬劑，效期到2024年8月底；如食藥署審查封緘順利，最快於明年1月9日開打。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，Novavax XBB疫苗可提供12歲以上青少年與成人接種。沒有接種過新冠疫苗者，接種2劑Novavax XBB疫苗（0.5 mL），並且兩劑間隔4周以上。曾接種過新冠疫苗者，與前1劑間隔至少3個月後，再接種Novavax XBB疫苗（0.5 mL）。

根據疾管署預估，新冠疫情預計在1月中下旬達到高峰，屆時預估每日有1.8萬至2萬人染疫，且主流變異株可能從EG.5變成JN.1。現有XBB疫苗根據研究對JN.1仍具有保護力，疾管署呼籲尚未接種民眾儘速施打疫苗以提升保護力。

衛福部食藥署指出，Novavax XBB 1.5新冠疫苗共分2批，分別於昨晚、今早抵台，食藥署署會配合疫苗到貨時間，派員赴現場查核、抽樣，並全力配合疾管署預定時程完成檢驗封緘，放行46萬2200劑疫苗供國人接種，其餘600劑為食藥署留樣。

另外，疾管署提醒，年末聚餐及跨年活動參與人數眾多，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康。

疾管署 食藥署 衛福部 羅一鈞 疫苗

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