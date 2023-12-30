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多一度！連假衝屏東避寒 南下墾丁首日車流出奇順暢

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
元旦連假首日，今早南下屏東墾丁、台東車流最高每小時2600輛，未達實施調撥車道標準，一路順暢。記者潘欣中／攝影
元旦連假首日，今早南下屏東墾丁、台東車流最高每小時2600輛，未達實施調撥車道標準，一路順暢。記者潘欣中／攝影

今天元旦連假首日，相較中北部冬季的濕泠，南台灣屏東舒爽的冬陽，也是避寒熱門地，縣府結合跨年晚會、聖誕燈區、墾丁迎曙光、送夕陽、四重溪溫泉、落山風藝術季規畫特色行程，加上「郵輪巴士」輕旅行路線，具觀光指標性的墾丁旅宿前兩天住房約八成；今早南下墾丁、台東車流較過去大假日減少約兩成，未達實施調撥車道標準，一路順暢。

高人氣的跨年晚會，在屏東市的縣立體育館主場外，東港、恆春鎮和里港、枋寮、鹽埔3鄉也有地方跨年演唱會，隔天可直奔墾丁龍磐公園迎接台灣本島第一道曙光，祈福許新願；東港鎮跨年晚會首度由東港溪畔移師大鵬灣國家風景區休閒待區，有長達480秒的環灣煙火秀，讓民眾重溫2019年台灣燈會在屏東時的美麗與感動。

想參加元旦升旗的民眾，屏東市公所上午6時30分在屏東市千禧公園舉行，適逢龍年及屏東市升格90年，公所將此理念納入設計風格，以「佳屏90，琪樂隆龍」為標語，且加入可愛龍元素，增添毛巾趣味，升旗後沿萬年溪畔步道健行至屏東市玉皇宮前折返；救國團墾丁青年活動中心上午8時舉行，歡迎民眾參加。

縣府交通旅遊處說，屏東有多元文化族群、豐富生態、美食小吃琳瑯滿目，四季有不同體驗感受，跨年期間持續推出四重溪溫泉季、落山風藝術季、聖誕燈區系列活動，精選屏東之旅的「郵輪巴士」路線，報名踴躍；國旅勝地的墾丁冬季氣候舒爽，又可一次滿足「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」，核心區旅宿前兩天住房近九成，區外約六成。

屏東縣警局交通隊說，屏東今天氣溫攝氏25度，往返墾丁和台東必經的省道台1線枋寮水底寮路口，一早南下車流湧現，上午8至11時最大南下車流量為每小時2600輛，不及過去大假日逾3000輛水準，未達實施調撥車道標準，南下一路順暢，也提醒元旦下午3時起，台1線枋寮至枋山段會出現大量北返車潮，用路人最好避開該時段。

元旦連假縣府結合跨年晚會、聖誕燈區、墾丁迎曙光、送夕陽、四重溪溫泉、落山風藝術季等展演活動及熱門景點規畫特色行程，圖為落山風藝術季超萌的創作。記者潘欣中／攝影
元旦連假縣府結合跨年晚會、聖誕燈區、墾丁迎曙光、送夕陽、四重溪溫泉、落山風藝術季等展演活動及熱門景點規畫特色行程，圖為落山風藝術季超萌的創作。記者潘欣中／攝影
屏東市公所元旦上午6時30分將在屏東市千禧公園舉行升旗典禮。圖／屏東市公所提供
屏東市公所元旦上午6時30分將在屏東市千禧公園舉行升旗典禮。圖／屏東市公所提供

屏東縣 跨年晚會 墾丁 元旦連假

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