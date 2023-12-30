聽新聞
test
0:00 / 0:00
國3通霄至苑裡南向「紫爆」 北中南國道車潮陸續湧現
今天為元旦連續假期首日，今天清晨國道路況皆大致順暢，截至上午9點半車潮陸續湧現，其中國3通霄至苑裡南向路段「紫爆」時速僅17公里，北部國3鶯歌系統大溪南向路段時速也只有24公里、國1湖口至湖口服務區南向路段僅37公里。
中部部分，除了國3通霄至苑裡南向路段「紫爆」，國3中投至霧峰南向路段也僅時速27公里、國1王田至彰化系統南向路段僅時速37公里、國1埔鹽系統至員林南向路段時速僅38公里。南部的國10左營端鼎金系統東向路段僅時速22公里。另外，國5南港系統石碇南向路段時速僅35公里。
高公局預估，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城等路段；國10東向鼎金系統至燕巢系統；建議西部國道南向用路人儘量於中午12點後出發；國5南向用路人於傍晚5點後出發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言