元旦連假首日 公路局公告16條省道易壅塞路段

今天是元旦連假首日，預估將湧現返鄉及出遊車潮，交通部公路局表示，今天銜接國道快速公路、主要城際道路及觀光景點周邊道路等16路段易壅塞，昨天東、西部國道客運疏運人次皆較去年同期減少，呼籲民眾多加利用。

公路局預估，今天省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道，中部台74線台中環線接國3快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道。

主要城際道路，如北部台61線鳳鼻至香山路段、中部台61線竹南以及中彰大橋路段，南部台1線水底寮至楓港路段、東部台9線蘇花路廊路段，及觀光景點周邊道路，如北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙以及福隆路段、台3線大溪路段，中部台3線大湖路段、台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段，東部台9線礁溪路段。

公路局指出，昨天省道部分路段有車多壅塞情形，包含北部台61線鳳鼻至香山路段、台64線中和銜接國3路段、台65線土城銜接國3路段及台2線和台2乙線關渡至淡水路段，中部台74線台中環線接國3快官路段，南部台86線歸仁交流道以及仁德系統路段，台88線鳳山至五甲等路段。

公路局表示，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛7270班次，疏運14萬2397人，疏運人數較去年同期減少4.1%；東部國道客運路線共計行駛1706班次，疏運2萬9129人，疏運人數較去年同期減少0.4%。