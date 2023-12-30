今明水氣增 跨年夜東北季風增強、元旦轉乾冷

今天東北季風減弱，逐漸轉為偏北風環境，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，清晨迎風面的北部、西半部低雲偏多，在台南及桃園有局部濃霧出現，另外在南海到華南一帶有些水氣通過台灣上空，中南部也有零星降雨出現，上半天天候不太穩定，不過整體雨量都不多。

他說，預估中午到傍晚水氣短暫減少，中南部天氣將好轉一些，北部雲量仍多，入夜後華南再度有水氣移入，深夜到隔日清晨西半部及北部仍有低雲或霧發生機率，外出需留意能見度狀況。

柯聿寧表示，明天受到部分華南水氣通過及東北季風增強影響，各地天氣仍不太穩定，中北部雲量多偶有短暫小雨或毛雨，南部白天有陽光露臉機會。

不過，柯聿寧表示，到了跨年夜到元旦凌晨時段，也有降雨的機會，預估雨量仍不多，原本前幾天的跨年夜預報是比較穩定、水氣少的情況，但昨天水氣預報逐漸增多，到了今天的預報變成可能有些短暫雨，感受從乾冷轉濕冷，計畫外出跨年及迎曙光的民眾，需要留意一下天候狀況。

另外，空氣品質部分，他表示，明天這波東北季風將挾帶境外汙染移入，由於上游目前累積濃度較高，預期整體空氣品質在明天下半天到元旦上半天將明顯轉差，有些降雨但雨勢不大，雨除作用有限，外出也需要留意空氣品質狀況。

柯聿寧表示，元旦上午水氣開始減少，中部天氣好轉，南部及北部、東半部雲量仍稍多，晚間到隔日清晨雲量減少，將有些局部的輻射冷卻作用，中北部市區可降至14-15度，南部市區15-17度，郊區及近山平地則降至12度左右，下周二白天起回溫。

柯聿寧說，很快到下周三再度有一波東北季風南下，環境水氣不多，中南部影響不大，但東北部將再轉為濕冷天氣、平地低溫可降至15度左右。

元旦連續假期天氣預報。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

下周四到周六白天冷空氣減弱，水氣減少，柯聿寧說，各地天氣逐漸好轉回溫，日夜溫差擴大，預計下一波冷空氣於下周六晚間南下，下個周日受水氣增多及冷空氣影響，整體將轉為濕冷天氣，目前模式預報顯示這波冷空氣強度偏強，各地降溫幅度都比較大，未來10天天氣及溫度變化的頻率快，模式預報變動也較多，可多關注短期或最新的天氣預報資訊。