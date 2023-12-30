元旦連假首日清晨國道順暢 上午7大地雷路段恐湧車潮

今天為元旦連續假期第1日，高速公路局表示，今天凌晨0點至清晨5點交通量為7.6百萬車公里，為年平均平日（3.7百萬車公里）2倍，預估全日交通量為116百萬車公里，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7點交通量為13.4百萬車公里，預估上午有國1南向楊梅至新竹等7大壅塞路段。

高公局表示，昨天國道全日交通量為108.5百萬車公里，為年平均平日（90百萬車公里）1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）1.2倍，昨天西部國道路網於下午４點後車流逐漸增加，又逢下班車潮，國道雙北、桃園、新竹、台中及高雄路段等都會區路段壅塞，於晚間7點逐漸紓解。

高公局指出，今天相關疏導措施包括，清晨5點至中午12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、凌晨0點至中午12點封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、差別費率、凌晨0點至清晨5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城等路段；國10東向鼎金系統至燕巢系統；建議西部國道南向用路人儘量於中午12點後出發；國5南向用路人於傍晚5點後出發。