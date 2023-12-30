明午後東北季風挾冷空氣...全台由北往南降溫 跨年夜轉冷

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天各地降雨的機會提高，東北風迎風面降雨外，西半部也可能局部短暫陣雨，山區降雨機會比平地大一些。

他說，明天水氣逐漸減少，較乾的空氣移入，明天的天氣愈晚愈趨於穩定，到了明天晚間跨年的時候，除了東北季風迎風面地區雲量仍較多，有局部短暫陣雨外，其他大部分地方多雲或雲開見月的情況，跨年活動應該是都不會受到影響。

元旦連續假期是先略濕後轉乾。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

元旦當天水氣少，吳聖宇表示，只剩下東北季風迎風面還有些零星局部的降雨，其他地方多雲到晴，適合安排出遊活動。

元旦清晨迎曙光，吳聖宇說，西半部高山地區看到的機會大，迎風面地區雲量可能偏多。下周二東北季風減弱，水氣仍少，天氣會更穩定。下周三有下一波東北季風增強，屆時迎風面地區降雨的機會會再度提高，轉為有短暫陣雨天氣。

溫度方面，吳聖宇提醒，從明天下半天開始東北季風增強，夾帶冷空氣南下，溫度由北往南下降，跨年夜到元旦清晨在中部以北到東北部空曠地區可能出現12-14度的低溫，都市地區也可能有14-16度的低溫。

他說，雖然只是東北季風到大陸冷氣團邊緣的等級，還是可能會感受偏涼偏冷，如果跨年夜到元旦清晨要在戶外過節，注意溫度下降轉冷的情況。

吳聖宇表示，元旦當天白天北台灣還是涼涼冷冷，中南部、花東地區白天是舒適到略溫暖，入夜後到周二清晨配合輻射冷卻作用，還有一次低溫發生的機會，中北部、東北部空曠地區仍有機會出現12度上下的低溫，要等到周二白天溫度回升的情況就會比較明顯。

整體來看，元旦連續假期是先略濕後轉乾，吳聖宇表示，今天一直到明天的白天有較多的降雨機會，迎風面有短暫陣雨，西半部也有局部短暫陣雨。跨年夜到元旦的天氣比較好，只剩下迎風面有局部短暫陣雨。

溫度方面則是從周日下半天起降溫，跨年夜到元旦清晨偏涼偏冷，吳聖宇表示，元旦當天北台灣仍是比較偏涼，元旦晚間到周二清晨仍有低溫發生機會。