兩波東北季風接力 吳德榮：跨年探12度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北季風明天南下，入夜後因輻射冷卻效應，台北觀測站約可降至15度，北部沿海及部分平地則有降至12度的機率；民眾若長時間在戶外活動，應注意穿著調整。本報資料照片
東北季風明天南下，入夜後因輻射冷卻效應，台北觀測站約可降至15度，北部沿海及部分平地則有降至12度的機率；民眾若長時間在戶外活動，應注意穿著調整。本報資料照片

中央氣象署發布濃霧特報，今晨基隆北海岸、西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園及台南已出現能見度不足200公尺的現象，基隆能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空有鬆散中層雲，中層雲伴隨零星回波，北海岸有局部降雨；因輻射冷卻效應，台南、桃園有濃霧；各地低溫與昨晨類似。

他說，今天有中層鬆散雲系移入，西半部多雲時晴、部分山區及東半部偶有局部少量降雨的機率，氣溫回升。北部16至25度，中部15至27度，南部16至30度，東部15至28度。

吳德榮表示，明天東北季風及中層雲系影響，北部、東半部及中南部山區有局部短暫降雨的機率，中南部平地多雲時晴。下周一元旦西半部平地轉為晴時多雲，山區及東半部多雲、仍有零星短暫降雨的機率。下周二各地晴朗穩定。

吳德榮表示，明天至下周二南下的東北季風，為冷空氣最弱的一級，但入夜後因輻射冷卻效應，台北觀測站約可降至15度，北部沿海及部分平地則有降至12度的機率；民眾若長時間在戶外活動，應注意穿著調整。

下周三另一波仍屬偏弱的東北季風南下，吳德榮表示，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部仍為晴朗穩定的天氣。下周四西半部晴朗，東半部仍有零星降雨。下周五各地為晴朗穩定的天氣。

吳德榮 東北季風 基隆

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