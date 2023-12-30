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「曾墜機又喪妻」改當外送員故事造假？ 經查因案退役不是飛行員

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健康你我他／治療師親切指導 讓父親放下疑慮

聯合報／ 文／巧爾（基市中正）

去年父親病後，肌少症也來湊一腳，開始舉步艱難，身體變得僵硬，生活自理能力退步。我們姊妹為他申請長照2.0居家復能，以減緩他的衰退。可是父親抗拒讓陌生人進到家裡，我們跟父親溝通2個多月，他才同意我們申請。

很慶幸衛生單位安排很親和的吳姓女治療師，她每次到家裡教復健，總是阿公長阿公短，用親切的態度化解父親的疑慮。父親也是一位老紳士，稱呼吳治療師為老師，彼此以禮相待，相處融洽。

父親肌力不足無力上樓，身體僵硬，起床、躺床的動作都很緩慢等症狀，吳治療師循序漸進指導父親做復健，包括坐椅子的、床上的、靠牆站立的伸展運動，也有利用餐廳與廚房間的門檻練轉身，慢慢回復身體的靈活度。

最後幾次，治療師陪著父親如何安全的上下樓走樓梯。居家復能總共有12次，一個月最多做3次，前後歷經4個月，父親在吳治療師的指導下，腳力、身體的靈活度都有進步。

本想等3個月期滿後，再幫父親申請。奈何父親因膽結石舊疾再犯住進加護病房，數月前撒手西歸。但我們家人仍然很感謝吳治療師在那段期間到家指導父親做復健所提供的協助，謝謝妳。

治療師 復健 伸展運動

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