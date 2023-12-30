愛肝達人站／108新課綱：「清風徐來，『腦』波不興」何意？

古文：「清風徐來，水波不興。」這是古代赤壁賦中的詩詞，表示清風徐徐的吹來，水波上沒有激起一片漣漪。

在108新課綱依舊有保留。

其實用現代醫學眼光來看，應該改為「清風徐來，「腦」波不興。」意思說，清風慢慢的吹來，人就昏昏欲睡，腦波自然就不興了。

事實上不止清風徐來的時候，人會昏昏欲睡，很多時候人都會腦波不興的，例如吃飽飯後人都會想睡覺，因為吃完食物後血液流到腸胃中，流到腦部的血液變少，自然腦波不興了。尤其糖尿病人飯後血糖太高，更會如此。此外，吃了中餐尤其喝了湯之後，也有不少人也會突然腦波不興，因為很多高湯中會加有過量的味精，而味精中的成分會讓人昏昏欲睡，這就是西方國家所稱的「中國餐館症候群」。

腦波會興，表示人是清醒的，除了上述情況之外，腦波不興就要小心了。

近年來常見的一個原因是晚上睡覺打鼾，呼吸道不通，腦部氧氣不足，早上一起床就腦波不興，昏昏欲睡，白天打瞌睡，長此以往容易高血壓、血糖高，甚至記憶減退。

得了重病、奄奄一息，人彌留之間，當然腦波不興，常見的原因是得了各種癌症末期或腦出血或腦腫瘤，到了最後腦波都不興的，此外，多個器官敗壞嚴重，人都會腦波不興的。例如尿毒症、敗血症、休克、呼吸衰竭，心臟衰竭，到了末期人都腦波不興，到後來就會昏迷往生。

此外，腦波不興一個很重要的原因就是肝昏迷引起，肝臟是人體是重要的解毒器官，人體新陳代謝的廢物─氨（NH3）要經由肝臟這個化學工廠，將它轉化為尿素，由小便排除。

如果肝硬化末期，或猛爆性肝炎或肝癌末期，肝功能失調，氨流到腦中，腦部就會失去正常的功能，人會昏昏沉沉最後失去意識。

由此觀之，古文中的短短四個字「水波不興」引伸為「腦波不興」，不僅在現在醫學中有其深刻的意義，而且了解其在醫學的意義對維持彩色人生是很重要的。