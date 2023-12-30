院長講堂／屏東基督教醫院院長吳榮州 「屏基需要我」打造急重症醫療重鎮

屏東基督教醫院在地深耕70年，從當年16床小診所蛻變為有600多床的區域醫院，守護屏東縣民健康。今年初上任屏基院長的吳榮州，高醫醫學系學業後，秉持「到一個需要我的地方發揮專長」信念而落腳屏東，希望打造屏基成為屏東人日夜信賴的醫院。

吳榮州出身台南將軍漁村家庭，父親是漁夫，媽媽曬鹽，家有六個兄弟姐妹，他排行老么，當初學醫單純是聽從家人建議。台南二中畢業後，考取高雄醫學大學醫學系，助學貸款完成學業。

選擇走心臟內科的吳榮州說，當時是受到高醫心臟科主任是台南二中大學長影響，「心臟內科比較像外科的內科，很多數據可以推理，跟理科較相近」，但在高醫當4年主治醫師後，他決定到屏東基督教醫院服務，「高醫不差我一個主治醫師，找一個需要我的地方，讓我的專長可以發揮」。

創立屏東首個心導管室

屏基院長吳榮州近年來學會吹薩克斯風，也成為他的紓壓方式。圖／屏基提供 吳榮州在屏基創立屏東第一個心導管室，它扮演了救命角色，展開各種心血管疾病經心導管介入性治療，每一種治療都是屏東第一例，針對急性心肌梗塞病友提供風雨無阻全年無休、24小時心導管介入治療，打通阻塞的冠狀動脈血管。

屏基急診是屏北緊急醫療救護基地，急診量占屏縣的三分之一。吳榮州說，急重症醫療是屏基發展重點，醫院承擔屏東地區逾半數心肌梗塞病人處置，每月執行超過100例心導管手術，疫情期間，他完成屏東首例新冠肺炎確診病人心肌梗塞冠狀動脈支架置放手術。

屏基擴區籌畫10年，瑞光院區今年動土，預計2026年完工營運，設置一般病床499床及特殊病床362床，打造國際級智慧醫療醫院，強化重大創傷、心肌梗塞、腦中風等急重症照護體系，發展急性後期及腫瘤治療照護，提高在地醫療照護。雖受少子化影響，婦產科與小兒科的經營受挑戰，醫院仍高度重視，提供全天候高危險妊娠病患及新生兒加護病房治療。

喜好爬山、吹薩克斯風

吳榮州喜歡爬山、打高爾夫球，近年還學會薩克斯風，他也常追劇、看影集，戲劇中的對白有時會發人深省。屏基每年舉辦員工體適能檢測，可自由參加，他從沒做過檢測，因擔任院長有帶頭示範責任，今年被秘書ON上行程，拿下「13分優」成績，肌力、心肺耐力都是5分滿分。

幾年前吳榮州完成爬玉山，為說服太太讓他爬山，自我訓練負重、爬樓梯等，讓太太看到他的訓練決心。但他說，和朋友爬山，他的腳程是最差的，先前走訪浸水營古道，走了8.5小時，今年6月則完成阿朗壹古道健走。

吳榮州熱愛音樂，以前學過小提琴「音準還不錯」，一次聚會時有賣薩克斯風樂器，當下覺得很美，買了一個放在家裡，之後醫師公會揪團學薩克斯風，他就加入學習行列，利用下班時間練習，有時會在醫院心導管室旁的機房練習吹奏，「站在高崗上」就是他的招牌歌曲。

醫師工作忙碌，吳榮州經常3、5分鐘就解決一餐，長期處在高壓環境，所以他的血壓、膽固醇偏高，吃了15年的降血脂、血壓的藥物控制，他很注意體重管理，但他笑說，「好像效果不是很好」。

吳榮州行醫30多年，從臨床醫師到醫院管理職，不忘行醫價值。「病人有需要我就來協助」，他說，被需要是一種幸福，當醫師可以被病人需要，盡力幫助，不會覺得辛苦。

屏基建院70周年見證屏東醫療發展，吳榮州說，期盼協助同仁在救死扶傷日常工作，感受到工作價值與成就感。

屏基院長吳榮州。圖／屏基提供

吳榮州

● 年齡：63歲

● 現職：屏東基督教醫院院長兼醫事副院長、心臟血管科心導管室主任

● 學歷：高雄醫學大學公共衛生學研究所碩士、高雄醫學大學醫學系畢業

● 經歷：高雄醫學院附設醫院心臟內科主治醫師、屏東基督教醫院心臟內科主任、內科主任、醫務部主任、醫務副院長

● 專長：冠狀動脈疾病、心導管、動靜脈廔管阻塞通血路治療、心律不整、昏厥 (人工心臟節律器、去顫器)、頸動脈阻塞支架植入處置、下肢動脈阻塞通血路治療、高血壓、先天性心臟病、風溼性心臟病、心臟衰竭

給病人的一句話：預防勝於治療，早期介入治療可以發揮更持久的效果。