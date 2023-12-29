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台南雞場染H5N1禽流感 撲殺土雞11449隻

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南麻豆一處土雞場傳出禽流感，南市動保處今天完成雞隻撲殺及消毒工作，並嚴密監控後續狀況。圖／南市農業局提供
台南麻豆一處土雞場傳出禽流感，南市動保處今天完成雞隻撲殺及消毒工作，並嚴密監控後續狀況。圖／南市農業局提供

南市動保處日前接獲麻豆區一處土雞養殖場通報，場內雞隻出現異常死亡情形，當天派員前往進行疫情調查及移動管制，經採樣檢驗後確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處在今天撲殺全場11449隻土雞，運至焚化爐銷燬並全場消毒，阻絕疫病傳播。

動保處表示，土雞場周邊半徑1公里內15場養禽場將實施採樣監測，1到3公里內的66場禽場進行訪視檢查，實施案例禽場關聯場採樣監測，同步加強化製場死亡化製數量異常管控，稽查化製車輛清潔消毒等，加強周邊公共區域消毒頻度，將環境中病毒量降到最低。

動保處指出，全球禽流感疫情來勢洶洶，在候鳥路徑上游國家的禽場及候鳥身上，都已發現高病原性禽流感案例，現度冬候鳥大多已抵達台灣，加上國內又有H5N1亞型高病原性禽流感禽場與候（野）鳥案例，顯示目前受境外禽流感病毒入侵的風險相當高。

動保處表示，近日受寒流影響，低溫濕冷易造成冷緊迫，導致禽隻免疫力下降，提醒養禽業者做好抗寒保溫並加強防疫工作，嚴格人車管制，人員、車輛（包括運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具進出應徹底消毒，並修補禽舍防鳥圍網破洞，避免家禽與候（野）鳥接觸，降低病毒入侵機會。

動保處呼籲養禽業者，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報動保處，並依照防疫人員指導做必要處置措施。

台南麻豆一處土雞場傳出禽流感，南市動保處今天完成雞隻撲殺及消毒工作，並嚴密監控後續狀況。圖／南市農業局提供
台南麻豆一處土雞場傳出禽流感，南市動保處今天完成雞隻撲殺及消毒工作，並嚴密監控後續狀況。圖／南市農業局提供
台南麻豆一處土雞場傳出禽流感，南市動保處今天完成雞隻撲殺及消毒工作，並嚴密監控後續狀況。圖／南市農業局提供
台南麻豆一處土雞場傳出禽流感，南市動保處今天完成雞隻撲殺及消毒工作，並嚴密監控後續狀況。圖／南市農業局提供

禽流感 疫情 飼料

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