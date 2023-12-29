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因應採購成本下降 飼料再降0.4元

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
因期貨原物料價格下跌回穩，多家國內的大型飼料業者這幾天陸續通知，包括肉雞料、有色雞料、蛋雞料、種雞料、豬料、鴨料、鵝料等完全飼料每公斤調降0.4元。示意圖。聯合報系資料照
因期貨原物料價格下跌回穩，多家國內的大型飼料業者這幾天陸續通知，包括肉雞料、有色雞料、蛋雞料、種雞料、豬料、鴨料、鵝料等完全飼料每公斤調降0.4元。示意圖。聯合報系資料照

飼料降價了。因為期貨原物料價格下跌回穩，多家國內的大型飼料業者這幾天陸續通知，包括肉雞料、有色雞料、蛋雞料、種雞料、料、鴨料、鵝料等完全飼料每公斤調降0.4元；這是繼今年11月後，再度降價。

飼料公會總幹事鄒信男表示，玉米價格下降，採購成本也稍微下降，因此就做回饋，主要是飼料業的成本下降，價格高養殖業者也會抗議，飼料會原廠平時每周都與養殖業者有業務接觸，也因應養殖業者的要求，因此決定價降。

鄒信男表示，11月已經降過一次了，約0.4至0.6元，這次再降0.4元，價格依照採購的成本變動；近期紅海航運波動，他說對大宗物資沒有影響，主要的來源，來自北美與南美，因此航運順暢，目前依照大宗物資的進口成本做調整，最主要還是因為玉米的價格調降。

飼料

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