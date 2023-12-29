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元旦迎曙光機率出爐！連假首日迎東北季風 跨年北部涼冷留意零星雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
跨年夜到元旦受東北季風影響，北台灣仍較涼冷。聯合報系資料照
跨年夜到元旦受東北季風影響，北台灣仍較涼冷。聯合報系資料照

中央氣象署表示，今天各地雨勢趨緩，僅東半部有零星降雨，明天起再受東北季風影響，東半部及北部有雨，但跨年夜到元旦就會逐漸轉乾，僅大台北地區要留意零星雨；溫度方面，跨年夜到元旦受東北季風影響，北台灣仍較涼冷。若要迎接曙光，西半部則比東半部機會來得高。

氣象署預報員陳伊秀表示，明天到下周一、周二清晨再受東北季風影響，尤其明天除了迎風面東半部及北部有雨，中部以北及南部山區也偶爾有零星雨，但周一、周二轉乾，僅東半部有局部短暫陣雨；周三、周四受另一波東北季風影響，期間東半部、基隆北海岸、大台北地區有降雨機率。

未來一周溫度方面，陳伊秀指出，跨年夜到元旦受東北季風影響，中部以北及宜蘭地區下探14、15度，其它地區約17、18度。北台灣元旦感受涼冷，平均高溫約18、19度，中南部及台東地區高溫約20至23度。

她表示，雖然周日入夜到周一水氣轉乾，但民眾跨年夜及元旦仍要注意保暖，大台北地區也要留意零星雨，沿海風浪則會較大。

至於元旦迎接第一道曙光機率，她指出，跨年夜到元旦雖然水氣減少，但東半部、基隆北海岸雲量偏多，宜花東、基隆北海岸及大台北東側看曙光要碰運氣，西半部新竹以南、中南部看到曙光機率較高。

元旦 東北季風 跨年

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