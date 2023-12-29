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水垢、生鏽剋星！2023年討論度最高的5大神器揭曉 年終打掃事半功倍

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清潔用品示意照。圖／ingimage
清潔用品示意照。圖／ingimage

年末打掃不再惱人！

2023年即將結束，許多人都不想面對年終大掃除，不少是因為缺乏有效的工作方法和指引，導致了工作效率的降低，同時增加了疲憊感。日本收納諮詢師pyokopyokop就曾分享，其實只要把居清潔劃分為每日、每週和每月的固定整理，並提前確認打掃的「區域」和「頻率」，即能讓清潔工作更有條理，從「必須找時間打掃那裡才行」的煩惱中解脫出來。

到底要如何快速省力的清潔，平常又該養成哪些好習慣？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出網友最愛的年終清掃五大神器，以及養成哪五種好習慣，便能讓年末打掃更加輕鬆，一起來看看吧！

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打掃

No.5 果皮

吃完的果皮別急著仍進廚餘桶，像是橘子、檸檬、柚子等柑橘類的果皮，它們可以DIY加工製造成環保、無毒清潔劑，這類柑橘果皮中含有大量天然油脂、檸檬烯等成分，除了有助於溶解頑強油漬，也具有抗菌、清新等效果，但也提醒，家中有貓的民眾應特別小心；另外像是香蕉皮裡白色纖維的部份，因含有豐富的單寧酸，可用於保養家中皮件、銀飾等，使其發揮氧化還原的功效，重新找回原本光亮的風采。

網友也分享使用的心得，「味道好好聞而且洗淨能力好」、「真的很多用途又環保哩」、「我都拿來洗奶瓶超好用」、「洗碗跟拖地時加一點去油效果很好」。

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No.4 過碳酸鈉

過碳酸鈉是一種無毒無味的氧系漂白水，俗稱固體雙氧水。常用於衣物漂白，去除衣物、毛巾等織物上的頑固汙漬，同時不傷害衣服纖維。

想對付陳年茶垢、咖啡垢，家事達人譚敦慈也分享，其實只要將過碳酸鈉加入熱水，靜待一段時間後，便能輕鬆清除，就連鍋子裡的汙垢也能一併清理，譚敦慈也提醒，不沾鍋並不適用，另外用完的過碳酸鈉水，可以直接倒入洗手台，順便通水管。

網友分享「泡過碳酸鈉，過一夜就可以輕輕刷掉」、「刷都不用刷，泡著沖掉之後杯子跟新的一樣」。

過碳酸鈉雖然方便，但在使用上仍需小心，切記避免與鹽酸、醋酸和氯系漂白水混合使用，以防造成化學反應產生氯氣，陷入中毒的危險當中。

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No.3 白醋

不用昂貴的水果醋，其實家裡最常見又便宜的「白醋」，就是現成天然又好用的清潔劑。白醋中主要成分「醋酸」，擁有去除異味、去油漬、殺菌、除鏽等多種用途，即便在面對生活中難以清理的水垢、尿垢，也可用白醋浸泡一段時間，使其溶解及軟化，清理上讓你更方便又省力，網友讚嘆「我之前直接用食用醋弄水龍頭超有效」、「醋加牙膏效果加倍」。

白醋的功用不只這些，當遇到衣服泛黃難以清除的狀況時，可將白醋與水以1：12的比例混合去做清理，另外若想防止衣服掉色，信義居家也建議，可以以有幾件衣服就倒入幾匙白醋的方式（件數與白醋1：1），先行浸泡衣服約半小時，進行簡單搓洗後再進入洗衣程序。

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No.2 檸檬酸

檸檬酸是一種無色有機酸，其自帶檸檬的香氣，加上價格比白醋更加便宜，受到許多人的愛戴，對於水垢、尿垢等鹼性汙垢的清潔效果也相當優秀例如熱水壺用久後，裡頭會常累積一層黃黃的水垢，此時只需將檸檬酸倒入裝滿水的熱水壺中，沸騰後靜置2小時候，再依正常程序清洗即可，不過因為檸檬酸酸度較高，使用時須注意濃度別太高，避免造成塗層剝落的問題。

信義居家也建議，可視汙垢狀況進行調整，汙垢較嚴重時，可將檸檬酸調成糊狀；反之，也能將檸檬酸與水以1：15比例調成檸檬水使用，網友也透露「檸檬酸超好用，又便宜」、「一堆貴貴的除水垢劑其實裡面都是檸檬酸啊」。

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No.1 小蘇打粉

若家裡有小孩或寵物的，在挑選清潔用品時須特別小心，此時清潔三寶之一的小蘇打粉，就是不錯的選擇，不僅成分天然，應用範圍又很廣，價格也相當好入手，無論是想清理家電、布面家具，或是各式濾網，都能達到清潔、除臭的效果。例如面對超難洗的抽油煙機濾網，信義居家建議，可在240CC的水中加入6公克的小蘇打粉，調配成濃度約1%的小蘇打水，視髒汙程度決定浸泡的時間，浸泡後即能輕鬆去除髒汙，網友也表示「小蘇打除油無敵強」、「小蘇打粉用來洗廚房油垢真的超好用」。

面對沙發、床墊這類長期與皮膚接觸卻不易清理的家具，信義居家也建議可將小蘇打粉均勻撒在家具表面，靜置至少1至2小時後，再輕柔搓揉，最後再用除塵蟎機吸除，即可達到有效清潔。


image source:信義居家

培養好習慣，戰勝年終大掃除！

打掃工作之所以讓人感到痛苦，主要原因是汙垢在一段時間內積累，使得清理變得複雜困難。現代人生活節奏繁忙，難以找到固定的時間進行居家清潔該怎麼辦？一起來看看平常養成哪些好習慣，就能讓大掃除變得更有效率，幫助你輕鬆應對年終清理的大魔王！

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打掃

No.5 固定斷捨離

你是否也有東西捨不得丟，結果越積越多，讓家的視覺空間變得越來越狹窄，或是翻找東西時，才發現自己有某樣東西，卻長久沒使用？養成斷、捨、離的習慣，對維持家中整潔相當重要，家事達人陳映如分享，斷捨離應思考東西的「價值」而非價格，可以思考其時效性，陳映如舉例像是只要物品超過五年沒使用，就會淘汰掉，她認為捨棄對物品的執著心且物盡其用，才是物品的價值所在。

此外在購買東西前，先思考其必要性，學習減法生活，降低生活中不必要的物品開銷，也能避免家中又囤積過多東西，進入惡性循環，網友也分享定期斷捨裡之後所帶來的好處，「家裡變清爽之外，荷包錢變多的感覺也不賴」、「斷捨離後心態是非常乾淨清爽的」。


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No.4 使用後隨手清理

年終前面對廚房難搞油漬，或是看見被水垢攻佔的浴室玻璃，讓你覺得麻煩、噁心提不起勁打掃嗎？其實只要平常養成「隨手清理」的好習慣，每次使用完後花少少的時間，就能輕鬆維持家中整潔。例如煮飯時，可以邊煮邊清理，用濕抹布隨手擦拭，就能避免堆積頑強的油垢；洗完澡後，順手清理排水孔，並將積水刮乾淨，就能減少地板發霉、累積水垢，其實有時不到幾秒的動作，就能讓你的空間更加清爽、光亮如新，讓年終打掃更加省時省力。

網友也表示「隨手清真的很重要 不然過年的好辛苦」、「一點小動作讓浴室天天都整潔」、「曾經偷懶兩三天有煮沒刷，再刷覺得油汙比較難起來」。

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No.3 善用智慧家電

對於許多忙碌的上班族而言，回家後清潔是一項力不從心的任務，這時，智能家電成為理想的助手，善用智慧家電不僅能減輕打掃負擔、保持居家整潔，還能讓你節省寶貴的時間，專注於自己喜愛的事務。舉例來說，當你準備了豐盛的晚餐後，洗碗機能有效節省清潔時間和體力，同時透過高溫水和清潔劑進行殺菌消毒，確保餐具更加潔淨衛生，陳映如也認為「機器能做何必用人力，這是一個聰明做家事的方法」。

若家中有小孩的，會更注重地板清潔，讓掃拖地機器人定期清理地板，不但能爭取更多休息時間，也能讓父母更安心，還有網友分享「買了機器人自然會清空地板」、「機器人就變成育兒好手，只要它出動，我女兒可以安靜40分鐘」、「有養狗的慎選，我家機器人之前掃到大便結果...」。


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No.2 定期清潔打掃

擁有「定期清潔打掃」的良好習慣，是維持居家清潔舒適的不二法門，也能使年終大掃除變得事半功倍。這種習慣不僅有助於維持室內環境的整潔，還能降低年終清理的難度，使整個過程更加輕鬆有效。每週或每月都定期進行清潔，即時處理生活中的小雜亂，可以避免汙漬、灰塵和其他難以清理的汙垢積累。

若是沒有時間，也有許多人選擇請居家清潔團隊，定期清潔打掃，網友驚嘆「現在根本把打掃阿姨當神在拜」、「他們其實都有受過訓練，所以清的很快又乾淨」、「覺得請人打掃，然後自己稍微清潔維持就不會覺得累」、「自己住每個月請一次，真的省力又能提升生活品質」。

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No.1 將物品分類收好

隨手將物品分門別類，並養成物歸原位的好習慣，不僅能讓空間看起來更舒適且井然有序，也能使整理更加迅速、有效減少混亂，平常可以依據顏色、功能性、使用頻率等方式進行分類，並用收納盒搭配標籤進行歸納。

舉例來說，若要有效整理書櫃，信義居家建議，可以依照3種方式進行整理，分別為出版社、作者或主題，讓你除了整齊外，也增加了尋書的功能性，讓你找書時更加方便。對於收納、隨手歸位的習慣，網友也很有感觸，「東西拿完不歸位也是一樣變亂，養成物歸原比較重要」、「整理不是只有丟東西，丟完還要收納」、「家裡小，收納真的超重要」。

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若是真的忙到沒心力整理，也可以考慮定期委託專業清潔團隊，分擔大掃除的負擔及壓力，信義居家也提供4大找居家清潔的時機，包含剛生產完，新手爸媽沒時間打掃、準備搬家，交屋需清潔、過年大掃除，需專業協助、新家裝潢想直接入住，急需專家細清，網友也表示「過年前請來大掃除，讓媽媽的不要太累」、「哪來的美國時間打掃，當然是花小錢請人」、「打掃服務請過就回不去了！不用洗廁所、拖地、擦廚房的感覺實在太棒」。

此外信義居家也提醒，年底即將到來，若有打算請清潔團隊協助年終大掃除，記得提前安排、預約，不但能享有早鳥優惠，還可以提前完成主要清理，年前只需簡單巡視擦拭，讓自己可以輕鬆過個好年。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年12月24日，近1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『5大清掃神器』、『5大日常好習慣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

白醋

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