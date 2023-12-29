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新北電動機車補助出爐 1至4期換購最高可補助2.88萬

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市環保局今公告明年電動機車補助方案，除持續補助新購及換購電動機車，最高各4千元及1萬元外，再加碼推出早鳥加碼補助方案。記者張曼蘋／攝影
新北市環保局今公告明年電動機車補助方案，除持續補助新購及換購電動機車，最高各4千元及1萬元外，再加碼推出早鳥加碼補助方案。記者張曼蘋／攝影

新北市環保局今公告明年電動機車補助方案，除持續補助新購及換購電動機車，最高各4千元及1萬元外，早鳥加碼補助方案再針對1至4期換購前5千名申請通過者，再加碼補助9千元，加上經濟部補助及環境部獎勵金，最高每輛可申請2萬8800元補助款。環保局表示，本年度補助方案預估可減少5萬輛老舊燃油機車。

環保局長程大維表示，方案若加上經濟部每輛最高補助7千元及新北早鳥加碼，如新購電動機車，每輛最高可申請1.4萬元補助款；若為汰舊1至4期及5期燃油機車換購電動機車，除經濟部補助及本市電動機車補助，含早鳥加碼補助外，還可再申請環境部補助淘汰1至4期燃油機車換購獎勵金2800元，合計每輛最高可申請2萬8800元補助款。

程大維表示，由於新北市移動汙染源主要汙染排放物為氮氧化物（NOx）及非甲烷碳氫化合物（NMHC），其中50%由燃油機車為主要排放來源之一，為持續改善空氣品質並加速民眾汰舊10年以上燃油機車換購電動機車，除維持今年度1至5期老舊機車補助方案，明年更納入數量占比最高的5期機車換購及新購早鳥加碼方案。

程大維說，早鳥加碼金額比去年多1千元，名額也較去年多1千名，且各補助方案均有早鳥加碼，希望加速高汙染機車汰舊，以提升新北電動機車占比，本年度補助方案預估可減少5萬輛老舊燃油機車，電動機車總數，預估由10萬多輛提升至12萬輛。

環保局提醒，申請補助車主須為新北市民且購買電動機車時已設籍新北滿1年，另向新北市經銷商新購電動機車發票日期須為113年1月1日（含當日）後，且汰舊燃油機車車籍須為新北市，均可追溯辦理；另為中低收入戶，無論新購或換購電動機車均額外加碼補助1萬元，一般民眾新、換購各限額1萬2千輛，中低收入戶不限額。

環保局表示，相關申請及補助詳細內容，可至新北機車汰舊換新補助網查詢，或電洽機車汰舊換新補助專線（02）29651501。

新北市環保局今公告明年電動機車補助方案。圖／新北環保局提供
新北市環保局今公告明年電動機車補助方案。圖／新北環保局提供

電動機車 低收入戶 環境部

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