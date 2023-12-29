內科交通公私提解方 企業建議：內科交流道旁開停車場

台北市府首辦「內科交通綠運輸結合ESG推廣計畫」改善困擾已久的內科交通問題。台達電企業信息處資深副理周玉璋建議，市府能在下內科交流道旁開闢大型停車場，讓必須開車上班的民眾，停妥後搭乘「遊園車」，屆時園區車輛變少後，交通也能順暢。

對於現階段「ESG推廣計畫」，尖峰期間減少6到13%的旅行時間。詮營公司董事長呂學博認為，確實有改善，平時公司也會和內湖分局密切合作，不過，他也提到行愛路、行善路的紅綠燈號誌，停等時間過久，以及行愛路上首都客運起迄站點，司機出車時車速過快等狀況。

針對內科交通解法。內湖科技園區創意理事長翁素蕙談到，台大產學合作研擬的「藍色水路願景」，利用基隆河疏運，但仍有洪疏濬及河水水位提高等問題待解。

周玉璋說，台達電率先採彈性上下班、增設電動車充電基樁，以及自行車停車區等相關設備，針對北市府計畫的遊園車認為十分受用，畢竟內科核心區離捷運站點有段距離。同時，他針對住在外縣市得開車通勤的上班族，建議市府在交流道旁開闢大型停車場，讓上班族搭乘遊園車入園，減少園區內車流。

內科發展協會副理事長張博堯同樣對「遊園車」有感，他說，這能讓外出洽公或內科企業廠商，不需要再開車入園。

鼓勵員工騎乘自行車，並祭出累積里程抽獎的曜越科技公司總經理潘建銘說，跨出第一步都很困難，但是每間企業能依照自己產業，針對大眾運輸提出誘因，公司近期代理腳踏車，因而想出騎腳踏車上下班的方式，公司內也設有淋浴盥洗，自己每個禮拜有一天會從新店騎腳踏車到公司，通勤時間差不多，還能夠運動。

對此，交通局綜合規劃科長廖苑伶說，針對企業界提出的建議，會再與相關單位、企業進一步研議討論。