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桃園捷運棕線綜合規畫再邁步 交通部今天轉行政院審議

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園捷運棕線路線圖。圖／桃園市政府捷運工程局提供
桃園捷運棕線路線圖。圖／桃園市政府捷運工程局提供

桃園市政府捷運工程局今天中午表示，交通部委員會議今年10月18日修正通過捷運棕線綜合規畫，市府11月28日函送交通部，今日審查通過函報行政院審議，後續等行政院核定後，即可展開實質建設作業。

一旦工程完後，從桃園到新北迴龍搭乘捷運只要18分鐘，將可形成台北、新北、桃園通勤骨幹，成為北北桃生活圈的綠色運輸廊帶。

捷工局長劉慶豐表示，桃園市的捷運發展計畫已經取得重要里程碑，除了機捷已通車，捷運綠線及鐵路地下化施工中，三鶯延伸八德綜規報告也通過交通部鐵道局初審。此外，繼綠延中壢綜規報告11月24日獲國發會審議通過後，棕線於109年起歷經提報3次交通部委員會，即將送行政院審議，建構三心六線路網再向前邁進。

劉慶豐說明，捷運棕線起於台鐵桃園站北側復興路與中正路口，經復興路、萬壽路三段、二段、東萬壽路、萬壽路一段至新北市中和新蘆線迴龍站，共興建7座車站，其中BRH01站至05站為地下，06及07站高架全長約11.38公里，總經費約456.49億元。其中01站透過地下連通道與台鐵桃園站及桃園捷運綠線G07站轉乘，串接桃園環狀路網，使棕線服務範圍再延伸。

BRH07站與新北萬大線LG21站及中和新蘆線迴龍站共構，三個捷運計畫可於站內轉乘，具北北桃捷運路網串聯效益，其相關銜接界面已委託臺北市政府納入萬大線LG21站代辦設計及施工。

劉慶豐表示，桃園市人口近年急速成長已達231萬人，超出107年核定可行研究階段目標年預估數222萬人，桃園、新北、台北往來通勤需求高，北北桃1小時生活圈的需求早已形成，平面道路無法滿足民眾通勤需求。

捷運棕線為桃園至新北新莊區最短、最直捷路徑，也是桃園與大台北都會捷運路網銜接的中軸線。劉慶豐說，捷工局將持續向行政院爭取儘速核定捷運棕線計畫，並同步啟動基本設計，下階段PCM（專案管理）招標文件也進行檢討準備中，將以核定後8年通車為目標，提供市民更便捷大眾運輸系統。

桃園 捷運 交通部

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