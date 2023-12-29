全家便利商店響應「幸福保衛站」計畫！1/20起擴大至北部8縣市　近2400店全力應援

全家便利商店深入鄰里，並發揮通路優勢展現公益平台力，自2013年起響應新北市政府「幸福保衛站」計畫，當店舖遇有18歲以下的兒少飢餓求助時，提供100元內餐食應急，並協助通報市府，10年來已累計提供3.7萬次餐食，讓緊急需求學童暫時依靠。2024年1月20日起，「幸福保衛站」計畫擴大至北部8縣市，「全家」亦宣布北區將有近2,400店全力應援，隨時守護區域內180萬名學童的饑餓求助需求，落實「便利愛心．你也+1」的ESG公益精神，成為社會安全網中最給力的好厝邊。

「全家」營業業務本部黃德盛本部長表示，「全家」身為最貼近消費者的通路，除了滿足一般購物需求，更積極運用通路力量展現社會價值，發揮社區服務中心的社會性角色，增添街頭巷尾的溫暖與平安。此次幸福保衛站除既有新北市之外，預計擴大至宜蘭縣、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣等7縣市，響應的店舖將較過往多出翻倍成長，達近2,400間店舖，全力協助有需要的兒少，成為孩子們的依靠。

黃德盛分享，位於板橋的「全家」店舖，曾在寒冷12月的深夜發現一位國小學童隻身一人，店員上前關懷後得知，因父母離異、隔代教養，孩童獨自搭車從淡水到板橋找母親，但遍尋不著。由於孩童整天沒有吃飯，店員透過幸福保衛站機制，提供熱騰騰的晚餐與牛奶，讓孩童飽餐一頓，亦協助聯繫家屬。

事實上，「全家」時常扮演社區守望相助的好夥伴，除了提供緊急餐食，亦響應台北市政府「月經平權」倡議，提供青春期的女學生多種品牌生理用品兌換，今年3月以來已累計兌換逾4萬筆。

此外，「全家」不遺餘力支持弱勢族群於社區中安心生活與購物，今年起率通路之先，加入唐氏症基金會主辦之「唐寶寶友善商家」計畫，於全台4,200店外張貼「唐寶寶友善貼紙」，引導民眾與店舖夥伴如遇唐寶寶及其他弱勢族群求助時，可採取「1問2Call」的口訣適時提供協助，「1問」為和緩的語速與和善的肢體語言，給予善意簡單的問句或提醒；「2Call」則是協助與其家人或唐氏症基金會聯繫（電話02-2278-9888），打造友善社區環境。

「全家」更致力打造多元平等購物環境，昨日（12月28日）於客委會的「2023客家貢獻獎表揚典禮暨全國客家日紀念活動」，獲得客委會頒佈「多元文化企業社會責任－客語友善企業獎」，為唯一獲獎的便利商店。「全家」今年偕同客委會舉辦第2屆「浪漫台三線藝術季」，成為浪漫台三線藝術季通路獨家合作夥伴，協助客委會打造客家文化推廣三部曲：「客家道地飲食、特色店舖、石虎公益計畫」，讓客家文化深入日常，並促進台灣生物多樣性保護。