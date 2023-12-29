快訊

日職／巨人啦啦隊人氣「一字馬」驚傳畢業 無緣交流戰來台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

展示公路結合客家主題文物 參觀來領轉運車票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「Open Highway客隨運轉-幸福公路與客家主題巡展」，即起開展。圖／公路局提供
「Open Highway客隨運轉-幸福公路與客家主題巡展」，即起開展。圖／公路局提供

交通部公路局與客家委員會舉辦「Open Highway客隨運轉-幸福公路與客家主題巡展」，即日起至2024年3月29日在公路局台灣公路博物館開展，結合公路、客家雙方重要文物、文獻，展出不同時期的公路文物與老照片。

公路局表示，行政院客庄369治理平台為落實客庄發展，結合公路、客家雙方重要文物、文獻，辦理「幸福公路與客家主題」巡展。台北場展期至明年3月，花蓮場於明年7月、台東場於2025年1月開展，讓民眾認識公路與客家互為影響發展及傳承的故事。

公路局表示，公路承載許多族群文化與歷史記憶，就如同台灣的「手相」，編織出眾多命運翻轉的真實故事。此次展覽以「公路交通」視角，呈現台9線「運轉」東部經濟、觀光，打造創新公路服務，並爬梳自西部台3線，遷徙到東部台9線的客家故事脈絡。

公路局也說，此次展覽以「金馬號」營造展場意象，並展出不同時期的公路文物與老照片，包括台9線公路舊里程碑、打票機、40年前的客運車票、客滿牌等文物。展區中更有客籍金馬號小姐曾蘭英口述訪談影片，認識客家公路人參與公路客運不同時期轉型的歷程等。

此外，現場還可領取轉運車票，還有彩繪客運、環島練習曲等數位互動體驗，可用色筆創造屬於自己的客運車廂，現場掃描後，就可以在大螢幕上看到量身打造的客運行駛於公路上；明年3月前也將推出「環島練習曲」活動，募集在台9線公路照片，到台灣公路博物館公開展示及典藏。

「Open Highway客隨運轉-幸福公路與客家主題巡展」，可領取轉運車票。圖／公路局提供
「Open Highway客隨運轉-幸福公路與客家主題巡展」，可領取轉運車票。圖／公路局提供

客家 文物 博物館

延伸閱讀

出行有優惠價 元旦連續假期搭國道客運享優惠

影／張上淳獲頒客家特別貢獻獎 賴清德呼籲客家團結一心

用6大方案發揚客家文化 賴清德將鍾肇政口誤成鍾理和

影／強調1/4客家血緣 吳欣盈搶進褒忠義民廟爭取客家選票

相關新聞

內科交通公私提解方 企業建議：內科交流道旁開停車場

台北市府首辦「內科交通綠運輸結合ESG推廣計畫」改善困擾已久的內科交通問題。台達電企業信息處資深副理周玉璋建議，市府能在...

新北市2024年新換購電動機車加碼補助方案出爐 汰舊換新有加碼

新北市為達成淨零碳目標，持續推行運具電動化，環保局今日公告2024年電動機車補助方案，除持續補助新購及淘汰1~5期燃油機...

星馬新冠疫情升溫防疫管控加嚴 我國不跟進

星馬地區新冠疫情升溫，馬來西亞當地衛生部要求確診患者要自行隔離5天，新加坡則是恢復每日公布確診數字。疾管署發言人羅一鈞表...

展示公路結合客家主題文物 參觀來領轉運車票

交通部公路局與客家委員會舉辦「Open Highway客隨運轉-幸福公路與客家主題巡展」，即日起至2024年3月29日在...

深度旅遊／跨年只能去101？ 悠遊宜花上山下海、重溫歷史迎新年

跨年只能去台北101看煙火？不妨來一趟不一樣的宜花跨年之旅，遠離塵囂，上山下海感受大自然美好。位於宜蘭海拔約2000公尺的太平山國家森林遊樂園迎接跨年日出，花蓮賞鯨業者推出跨年煙火「星光航班」，翻轉角度從海上欣賞市區煙火，還有二次世界大戰建立、長達180公尺的神秘坑道也開放，可感受不同風味的跨年假期。

新北電動機車補助出爐 1至4期換購最高可補助2.88萬

新北市環保局今公告明年電動機車補助方案，除持續補助新購及換購電動機車，最高各4千元及1萬元外，早鳥加碼補助方案再針對1至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。