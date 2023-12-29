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展示公路結合客家主題文物 參觀來領轉運車票
交通部公路局與客家委員會舉辦「Open Highway客隨運轉-幸福公路與客家主題巡展」，即日起至2024年3月29日在公路局台灣公路博物館開展，結合公路、客家雙方重要文物、文獻，展出不同時期的公路文物與老照片。
公路局表示，行政院客庄369治理平台為落實客庄發展，結合公路、客家雙方重要文物、文獻，辦理「幸福公路與客家主題」巡展。台北場展期至明年3月，花蓮場於明年7月、台東場於2025年1月開展，讓民眾認識公路與客家互為影響發展及傳承的故事。
公路局表示，公路承載許多族群文化與歷史記憶，就如同台灣的「手相」，編織出眾多命運翻轉的真實故事。此次展覽以「公路交通」視角，呈現台9線「運轉」東部經濟、觀光，打造創新公路服務，並爬梳自西部台3線，遷徙到東部台9線的客家故事脈絡。
公路局也說，此次展覽以「金馬號」營造展場意象，並展出不同時期的公路文物與老照片，包括台9線公路舊里程碑、打票機、40年前的客運車票、客滿牌等文物。展區中更有客籍金馬號小姐曾蘭英口述訪談影片，認識客家公路人參與公路客運不同時期轉型的歷程等。
此外，現場還可領取轉運車票，還有彩繪客運、環島練習曲等數位互動體驗，可用色筆創造屬於自己的客運車廂，現場掃描後，就可以在大螢幕上看到量身打造的客運行駛於公路上；明年3月前也將推出「環島練習曲」活動，募集在台9線公路照片，到台灣公路博物館公開展示及典藏。
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