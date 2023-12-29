北漂族注意！迎跨年、元旦 台中高鐵尖峰時段曝光
台中高鐵站區今年中秋節收假，旅客排長龍外溢到站外讓北漂族傻眼；台中市警局烏日分局因應跨年、元旦連假潮，將在下午4時起到明年元旦執行台中高鐵站區周邊交通疏導、管制，除台中高鐵站區一、二樓採接送分區分流科技執法外，新增站區一樓及站區二路2處下車點，推估高鐵站區尖峰時段為今晚5時至10時，以及收假明年元旦晚間6時至10時。
另外，太平警分局因應元旦3天連假，每天上午10至晚間8時，在台74線中山、東平匝道、中山路與東平路口及環中東路與市民大道口等處機動編排交通疏導勤務，「馬卡龍親子公園」周邊違規停車取締，通往頭汴坑酒桶山景點的長龍路沿線（136縣道）加強取締噪音（改裝）車、無照駕駛、危險駕駛及機動測速照相等交通稽查取締。
烏日警分局說明，根據往年經驗，連假交通尖峰期間，若發生台74線東西行向壅塞回堵後，將連動造成站區周邊道路壅塞，呼籲民眾多利用捷運、台鐵、公車等大眾運輸工具，也可多利用台鐵新烏日火車站前廣場，由台鐵新烏日站進入，節省寶貴時間，若搭乘計程車遇違規攬客，請立即打110報案。
警方提醒民眾，高鐵站區一、二樓採接送分區分流科技執法，限時3分鐘停留；高鐵站1樓7號門為接客專用，2樓為送客專用，只供民眾下車，禁止臨停載客。最常被開單是車輛停等超過3分鐘，建議可提前抵達停放在附近的免費暫停費高鐵特約停車場(嘟嘟房)，保有30分鐘免費停等。
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