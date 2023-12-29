新住民、受暴婦「遭社救法排除」難自立 民團籲修法

「社會救助法」攸關貧窮人口的生活扶助措施，該法多年未修，除家戶併計、虛擬所得、戶籍地與居住地需一致等規範導致220萬貧窮人民未能納入補助對象外，民團今天表示，新住民、受暴婦女無法納入社救法扶助對象是另一問題，呼籲衛福部明年5月提出政院版修正案時，應將弱勢族群權益納入考量。

台灣社區實踐協會社工馬明毅表示，協會服務許多新住民貧窮者，不少是從東南亞遠嫁台灣的婦女，來台後組成的家庭本就屬於經濟弱勢，若遇離婚、喪偶等情況，就業又受阻礙，還要撫養小孩，經濟恐頓時陷入困境。

馬明毅表示，部分新住民考量原生家庭仍在原籍國家，為保留退路，或預計孩子長大後回國探視父母等原因，不願放棄原國籍，因此無法取得國民身分證，依「社救法」取得生活扶助資源，呼籲修法時應放寬。社救盟針對總統候選人的修法意願調查中，新北市長侯友宜承諾將具歸化資格的新住民納入低收入戶申請資格，值得肯定。

勵馨基金會新北分事務所主任洪雅莉則指出，貧窮問題不只在無家者、已通過低收入戶資格審查的家庭中發生，而是一個過程，許多受暴婦女離開家庭後，立即陷入貧窮狀態，現行社救法中卻無法提供協助。目前政府雖提供緊急短期經濟補助，但時間限制僅能領取3個月，時間根本不夠受暴婦女自立生活。

「根據協會實務經驗，受暴婦女從離家至自立，至少需要2年時間。」洪雅莉表示，許多台灣家庭仍有「男主外、女主內」的傾向，基金會服務的許多婦女結婚、生子後，離開職場在家生活、帶小孩，一旦家暴事件發生，婦女必須離開家中，立即面臨租屋、孩童教育生活費用等龐大經濟壓力。

洪雅莉說，官司纏身、單親照顧孩子等原因，常必須選擇非典型工作，也無法加班，收入十分有限，嚴重影響受暴婦女離開暴力環境的意願，甚至有婦女考量經濟困境，不願離開家中接受安置，冒著受暴風險繼續生活，呼籲未來「社救法」修法後，能設計階段式的生活扶助機制予以協助。