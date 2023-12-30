深夜慎入！泡麵竟然不是第一？夜貓最愛的十大超犯規宵夜



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內網友熱議的「宵夜」相關話題，帶您了解網友熱議的人氣宵夜排行。

明明有吃晚餐，但每到深夜肚子卻還是止不住的咕嚕咕嚕叫了起來？不論是嘴饞想解解口腹之慾，還是要犒賞辛勞了一整天的自己，身在號稱「美食王國」的台灣，不論時間多晚通通都能滿足！我們本次便針對「宵夜」進行觀測，一起來看看網友最愛哪些深夜美食吧！

涮嘴鹹香串燒成深夜美食霸主 宵夜選泡麵吃的不只是美味更是回憶

▲ 網友熱議TOP10人氣宵夜 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「宵夜」相關話題的討論，發現許多網友難以抵擋「串燒」、「燒烤」等烤物香氣撲鼻的誘惑。有網友提到「我宵夜也愛吃串燒，一定要來瓶冰啤酒」，認為冰涼的啤酒與熱騰騰的「涮嘴」串燒是絕配；還有人說道，這些串燒和燒烤店是「聚餐小酌好去處」，十分適合與三五好友相約團聚。

而同樣香嫩可口的「鹹酥雞」也是許多人最愛的宵夜，像是不少人就直呼「宵夜就是要吃鹹酥雞」，雖然知道炸物容易讓人發胖「真的很邪惡」，仍表示「吃的不是鹹酥雞，是舒壓」、「可是吃鹽酥雞會有笑容」，可見氣味香濃、口感酥脆的鹹酥雞實在令人難以抗拒。

另外，被譽為台灣「國民美食」的「泡麵」，由於「口味多樣、快速又便宜好調理」，並且隨處可買，還能作為備用乾糧儲備，讓人不必出門即可享用簡單的美味，成為不少人的宵夜首選。許多民眾表示「宵夜吃泡麵最幸福惹」、「維力炸醬麵（辣味更佳）＋半熟蛋～～～銷魂啊～～」，認為「加蛋根本五星級美食」，是超有人氣的調理方式。

還有人說道「跟家人吃會覺得溫暖」，指出「跟誰一起吃的回憶可以做無形的添加」，從小到大的宵夜良伴成了無可取代的溫馨回憶，讓台灣泡麵的宵夜文化更深入人心。

而「拉麵」、「牛肉麵」、「各式湯品」等，不論作為正餐還是宵夜皆適合，同樣受到許多民眾的喜愛。就有人提到「半夜吃拉麵就是爽」，認為在深夜吃這類富有飽足感又鹹香重口的食物感覺既罪惡又愉悅，且半夜常常「附近也沒其他東西可以吃」，尤其是在寒冷的夜晚中，若能來上一碗熱騰騰的麵類或湯品，更是「暖心暖胃夜深不寂寞」，讓不少人直呼「這（冷）天氣還不吃個拉麵當宵夜，真的對不起自己」，成為許多民眾半夜難以入眠又想吃東西舒壓的最佳選項。

看完這些超邪惡的深夜美食，是不是又感到飢腸轆轆了呢？「宵夜吃什麼」是許多人的幸福煩惱，若下次深夜面臨眾多美味選擇而猶豫不決時，不妨參考以上榜單，一起吃飽喝足，避免陷入「餓夢」中！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「消夜」相關討論則數。

觀測期間：2023/09/06~2023/12/06，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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