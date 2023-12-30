想要追曙光千萬別錯過！網友熱議2024元旦日出景點全在這



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內的「元旦日出」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大元旦日出景點網路聲量排行。

2023年即將結束，準備好迎接新的一年了嗎？在新年之際最熱血的行程想必就是衝去看日出、感受新年的第一道曙光，事不宜遲現在就透過我們的整理，趕緊將網友們熱議的熱門元旦日出景點筆記下來吧！

「嘉義阿里山」雲霧繚繞賞日出別有一番風味 「南投日月潭」湖水與陽光輝映美不勝收

▲ 網友熱議全台5大元旦日出景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年的元旦日出景點討論內容，可以發現「嘉義阿里山」最受到社群熱議，其中有許多關於觀日列車的討論，如有網友推薦對高岳車站，周邊雲霧繚饒的幽靜景緻能讓觀賞元旦日出有另一番特殊氛圍。而每年會定期舉辦的日出音樂會的祝山停機坪也是社群的熱議焦點之一，網友們也早早便在活動粉專留言詢問交通、購票等相關細節，因而帶動討論熱度上升，成為觀賞2024元旦日出的熱門討論地點。

除了上山觀看元旦日出外，海邊也是許多民眾的選擇之一，作為迎接台灣2024第一道曙光的「台東三仙台」便吸引不少民眾的好奇與討論，不過也有網友提醒慕名想前往的民眾「三仙台的八拱橋結構因地震的緣故導致位移，預計會封閉至2024年」，消息引發網友們的不捨，不過也有人表示雖然不能過島，但在沿岸邊光賞日出也會是一個有趣的體驗。

「南投日月潭」、「南投合歡山」也是受到許多網友熱議的元旦日出景點，前者在陽光與湖水的相互映照下譜出的美麗景緻每每都吸引眾多遊客前往，而後者則可以享受居高臨下觀賞晨曦美景的絕美體驗，都可謂是欣賞2024第一道曙光的絕佳位置。

看完網友們的討論後，你有想好2024元旦要去哪裡迎接第一道曙光了嗎？想要熱血衝一波看日出也別忘了要注意出行安全與保暖，與家人、朋友們一同快樂迎接2024的到來吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「元旦日出」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/05~2023/12/05，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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