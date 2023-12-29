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元旦連假前夕國5恐塞至深夜 明國道6大地雷清晨湧車潮

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高速公路局預估車潮將於今天提前湧現，國5南向南港系統至頭城路段將一路壅塞至深夜12點。示意圖。本報資料照片
高速公路局預估車潮將於今天提前湧現，國5南向南港系統至頭城路段將一路壅塞至深夜12點。示意圖。本報資料照片

明天起3天為元旦連續假期，高速公路局預估車潮將於今天提前湧現，國5南向南港系統至頭城路段將一路壅塞至深夜12時，另外，國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西晚間6時至10時也會出現車多情形，行車時間約為平常日3倍，明天國5等6大地雷路段則將從清晨出現車潮。

根據高公局即時監控資訊，今天截至上午11時，國1桃園至林口北向路段、內湖至東湖北向路段、鼎金系統至楠梓北向路段、國5南港系統至石碇南向路段、國10左營端至鼎金系統東向路段時速僅20至30公里，其餘路段大致正常。

高公局預估，今天國5南向南港系統至頭城路段將一路壅塞至深夜12時，國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西晚間6時至10時配合下班尖峰時段，也會有車多情形。

高公局也說，明天為元旦連假首日，國道共有6大地雷路段，其中國5南向南港系統至頭城將從清晨5時一路塞至下午4時，行車時間為平日5倍。

另外，國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統也將從上午7、8時塞至下午2、3時，北向圓山至大華系統上午10時至中午12時也有車多情形；國3南向土城至關西上午7時至下午2時、快官至霧峰上午9時至中午12時也有車流壅塞。

高公局提醒，民眾行駛國道途中，切勿因觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以3000元以上、6000元以下罰鍰。跨年當日晚間將協請國道公路警察局於國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等車輛易慢速行駛或臨停逗留路段，加強巡邏並驅離、取締違規車輛。

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