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運動結合ＡＩ科技 避免錯誤姿勢帶來的運動傷害

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
嘉義縣衛生局布建於社區的「巡迴肌力檢測」，會檢測社區內高齡者的肌力，並根據數據分析，讓運動老師給予指導，以維持、加強長者的肌力，避免肌少症。示意圖。本報資料照
嘉義縣衛生局布建於社區的「巡迴肌力檢測」，會檢測社區內高齡者的肌力，並根據數據分析，讓運動老師給予指導，以維持、加強長者的肌力，避免肌少症。示意圖。本報資料照

衛福部國健署與國科會、數發部合作，結合AI、VR等最新科技，在全台12縣市布建科技運動設施，在高雄與大同醫院合作，結合「代謝症候群防治」採用APP監測收案患者的生理數據，以給出最適合的營養與生活建議，實施超過一年，累計1萬1153人次使用，數據也將成為未來國健署防治慢病的參考。

國健署及12個縣市一同攜手辦理「Move Into Life X健康新生活」透過運動科技融入到民眾生活當中，讓運動可以很科學，也更加精準。國健署社區健康組長李嘉慧表示，國健署希望透過新科技的應用，幫助國人更容易養成運動的習慣，促進國人健康，也透過數位發展部協助收整數據，以利未來慢病防治。

李嘉惠說，計畫中各個縣市執行的模式各不相同，像是苗栗縣帶來AI Coach（智慧教練）方案，透過攝影鏡頭識別人體骨骼關鍵點搭配AI演算，在社區就能得到健身房般的專業姿勢訓練；花蓮縣則是帶來AI輔助教練，執行油壓阻力訓練時，以紅黃綠燈顯示動作正確性，一邊動作一邊修正，避免錯誤姿勢帶來的運動傷害，帶給民眾不一樣運動科技應用體驗。

計畫中使用率最高的科技運動器材，第一名是嘉義縣衛生局布建於社區的「巡迴肌力檢測」，衛生局定期在10個社區運動據點巡迴，檢測社區內高齡者的肌力，並根據數據分析，讓運動老師給予指導，以維持、加強長者的肌力，避免肌少症，設置一年多以來已有2萬8000多人次使用。

第二名使用率的則是高雄市與大同醫院合作的「APP」，結合國健署的慢性病照護，針對收治代謝症候群個案進行生理數據監測，一般社區民眾、長者也都能夠使用，透過APP數據分析後，給予民眾營養或生活上的建一，協助控管體態，一年多來使用1萬1538人次。

李嘉惠表示，計畫主要蒐集國人的健康數據，目前蒐集到總共95萬筆的數據，包括生理、體適能數據，未來就能透過這些數據，描繪出台灣民眾健康模型，對於慢病防治、健康推廣上，例如，透過數據分析後，提醒長者要加強下肢的肌力訓練，而運動輔導員也能夠依此設計運動菜單。未來則要努力提高民眾使用AI等科技設備的黏著度。

運動傷害 國健署 AI

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