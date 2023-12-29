後疫情時代百年大廠丸莊醬油業績逆勢成長 一枝獨秀新產品創造餐桌不同情境

超過百年歷史的國內醬油大廠─雲林西螺「丸莊醬油」，近年經營走向多元化，在堅持傳統釀造之下、開創更多貼近現代人生活的產品，後疫情時代，不少醬油品牌因消費者在家煮食的時間減少，業績下滑，但丸莊仍因靈活的策略逆勢成長，開創國內醬油產業的新局，繼續朝向「醬油專家」邁進。

冷冷的夜裡、飢腸轆轆，想不想來上一碗熱呼呼的豬油拌飯？香氣四溢、入口順滑，是不少人兒時的回憶，但即使沒吃過，只要有一碗熱飯、澆上現成的醬汁，就是美味滿分，簡單地出乎意料。

簡單的美味，豬油拌飯的靈魂是丸莊醬油。 圖／丸莊醬油 提供

古早味豬油拌飯組 一拌全搞定

豬油拌飯組是丸莊最新上市的產品，剛在全家超商上架，將醬油、豬油及油葱調到最佳比例，不必是廚房老手也能做出有古早味的拌飯，吸引不少會到全家找新鮮產品的消費者，買回家就會被它簡單方便的好滋味驚豔。

丸莊第4代經營者副總莊偉中，接手品牌20多年，以靈活開創的手法，讓丸莊走出一條新的道路，豬油拌飯是他最新的手筆，「豬油拌飯中，醬油是靈魂」他說，之前有餐飲業者找他開發類似的產品，讓他想到「丸莊是醬油專家，怎麼能夠沒有拌飯醬這項產品」，而催生了豬油拌飯醬，在市場上一枝獨秀。

百年老廠連續五年業績成長

丸莊因為堅持傳統釀造，過去一直走的是高品質、價位偏高的路線，疫情期間，消費者減少外食，在家做飯的機會變多，醬油的業績上漲，莊偉中大膽地將品牌做調整，增加中價位產品，更貼近消費者需求，除了一般消費市場外，他也努力朝醬油專家目標邁進，充分利用對醬油的了解，協助不同的餐飲業者，客製化不同的醬油，為業績加分，例如近期就與生魚片丼飯連鎖餐廳合作開發專用生魚片醬油。後疫情時代，除了零售市場衰退，不少醬油廠的業績也受影響。丸莊今年的業績與去年相比，仍有2成的成長，也連續五年都有同幅度成長，在競爭激烈的業界來說是一項傲人的成績。

台灣新創「小倉屋」鰻魚飯連鎖店，丸莊特製蒲燒醬風味不遜日本。 圖／丸莊醬油 提供

用盡心血力拼日本百年老店醬汁

莊偉中進入家族事業，之前從事企畫工作多年，點子多、行動力強，把傳統產業帶上一條新的道路，除了醬油本業外，因為喜歡吃日本的鰻魚飯，近年他還與日本九州小倉的米其林推薦百年鰻魚老店田舍庵合作，在台灣新創「小倉屋」鰻魚飯連鎖店，但仍沒有忘記醬油本行，和田舍庵第三代鰻料理達人緒方先生，共同開發小倉屋用的丸莊特製蒲燒醬，他驕傲地說「嚐過的人就知道，絕對不遜於日本百年老店的醬汁」。丸莊就是這麼堅持每一個細節，一步一腳印，累積品牌的實力。

展望新的一年即將來臨，丸莊除了將繼續開發新口味的醬油外，莊偉中透露，「為消費者創造餐桌不同的情境，是品牌下個目標」，除了拌飯醬，明年第2季還會上市更多的料理醬，讓消費者用最簡單的方法就能有大廚級的料理上桌，也讓丸莊更全面貼近大家的需求。

傳承百年的醬油專家。 圖／丸莊醬油 提供