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聯合線上限量發售！2023年度大事NFT盲盒 收藏關鍵時刻
2023年歲末之際，為紀念重大時刻，聯合線上時光宇宙精選10則國內外新聞發行NFT。該款NFT以盲盒形式販售，購買將隨機解鎖一則新聞大事。每顆NFT販售價格為新台幣60元，於12/27開賣。詳情販售資訊請見時光宇宙官網。
年度大事NFT系列，共有10款NFT，每款為1則年度大事。有別於以往靜態的報版設計，時光宇宙此次發行首度將NFT以動畫呈現，除了抽出一則重大新聞，還加碼開箱年度代表字。而為讓藏家能仔細觀看報版內新聞，會附贈靜態報版，因此購買該專案NFT，將能獲取到兩個NFT。
時光宇宙自2022年起發行年度大事NFT，這回以創意盲盒形式設計，今年是蘊含著挑戰與希望的一年；從國際上的重大新聞，如巴戰爭，到國內的亞運賽滑輪項目中華隊在最後一刻逆轉韓國，再到大巨蛋經過長達32年的等待，終於在年末正式啟用。我們不僅記錄了國際大事，還保留了台灣重要的里程碑。
聯合線上秉持對數位科技多元創新發展，將持續運用NFT技術捕捉並保留新聞關鍵時刻，並與全台最大區塊鏈技術公司MaiCoin集團旗下品牌「Qubic Creator」合作，方便民眾能以一鍵式快速註冊虛擬錢包、購買NFT。
⭐2023年度大事NFT購買資訊
https://timeverse.udn.com/collections/yearinreview2023
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