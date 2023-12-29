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農保喪葬津貼調至30.6萬誰提出？ 中央地方吵成一團

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部說，民國110年起對於提高農保及農民職災保險給付，早已有全面性的規畫，其中包括農保喪葬津貼從15萬3000元提高至30萬6000元，不是地方政府要求。本報資料照片
農業部說，民國110年起對於提高農保及農民職災保險給付，早已有全面性的規畫，其中包括農保喪葬津貼從15萬3000元提高至30萬6000元，不是地方政府要求。本報資料照片

農保喪葬津貼調高至30萬6000元，地方說是源自雲林縣政府爭取，農業部則說是民國110年起，對於提高農保及農民職災保險給付，早已有全面性的規畫，其中包括農保喪葬津貼從15萬3000元提高至30萬6000元，不是地方政府要求。

農業部說，農業部推動修正農保條例，將農保及農民職災保險月投保金額由1萬200元，調高一倍至2萬400元，如此一來，除了農保喪葬津貼提高至30萬6000元外，還可連帶提高農保生育給付、農民職災保險的傷病給付及喪葬津貼等。這是經過農業部通盤考量、縝密規畫的結果。相較於僅僅只提高農保喪葬津貼的訴求，提高月投保金額更能全面提升農民的社會保險保障。

農業部表示，農保78年開辦，月投保金額即定為1萬200元而未曾調整過。為提升農民保障，及考量我國經濟成長等因素，農業部自110年即以將提高農保月投保金額，作為提升農民保險福祉的政策規畫方向。

農業部表示，因此，民國110年5月1日，農民職業災害保險先行試辦自願提高月投保金額為2萬400元，加倍增給傷害給付的金額。農業部並於去年3月23日函請勞工保險局，提供提高農保月投保金額的財務試算情形。提升農民相關保險給付的保障，農業部早已有全面性的規劃。

農業部表示，照顧農民係政府責任，不分中央或地方。農業部推動三保一金，建構完整農民福利制度，對於各地方政府不遺餘力地配合及推動農民參加，共同照顧農民，農業部特別予以感謝。

農業部 農民 保險

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