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跨年信義區多雲偶飄毛毛雨 賈新興曝元旦曙光這裡最佳

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
跨年101煙火，預期周日台北市信義區多雲偶飄毛毛雨。圖為去年底至今年元旦的台北101跨年煙火人潮。本報資料照片
跨年101煙火，預期周日台北市信義區多雲偶飄毛毛雨。圖為去年底至今年元旦的台北101跨年煙火人潮。本報資料照片

明天起元旦連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，跨年夜至元旦受東北季風影響；跨年台北市信義區多雲偶飄毛毛雨，其中元旦曙光宜蘭雲厚、花蓮雲薄、台東雲薄透曙光、恆春半島多雲。

他說，明天花東山區有零星短暫雨，周日至下周一受東北季風影響，其中，周日清晨桃園以北有零星短暫雨，午後新北東側及宜花有局部短暫雨。

賈新興表示，下周一至周二各地天氣穩定，下周三東北季風影響，大台北、基隆及宜花有局部短暫雨，下周四花蓮山區零星短暫雨，下周五深夜至下周六清晨花東沿海有零星短暫雨。明年1月7日受鋒面通過及大陸冷氣團影響，全台有雨。

跨年101煙火和元旦各地迎曙光的天氣，賈新興說，信義區多雲偶飄毛毛雨，其中，元旦曙光宜蘭雲厚、花蓮雲薄、台東雲薄透曙光，恆春半島多雲。

他說，展期資料顯示，桃園以北及宜蘭降雨略偏多，1月全台偏暖機率高。後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

元旦連假 東北季風 跨年 賈新興 冷氣團

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