連假天氣看這查 跨年夜大台北短暫雨 元旦晨注意輻射冷卻

今天中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，屏東已出現能見度不足200公尺的現象，台南能見度亦較低。

天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，昨晚隨著南方北上的雲系逐漸減少，中南部地區的天氣就有逐漸轉好的趨勢。到了今天清晨，只有迎風面的大台北地區及宜蘭有較多雲量，甚至有局部短暫降雨。

他說，今天清晨低溫在西半部地區略為明顯，主要是因為西半部的水氣有減少，在晴空輻射冷卻的作用上就略為明顯。雖然沒有很強的冷空氣在影響，但在氣溫跟濕度上能看出在新竹以南到屏東平地低溫極值都比北部還要來的明顯，最低在彰化芬園14.5度，感受略為寒冷。

今天受微弱東北季風影響，環境水氣相較於昨天也減少了許多，方俊元表示，只有北部及東半部地區有較多雲量，在局部迎風面地形上才有比較高的降雨機會。在中南部的天氣則普遍是晴到多雲的穩定天氣。

至於氣溫方面，方俊元說，北部白天高溫可以上升到19-22度、中部及東部24-26度、南部25-28度。加上清晨的低溫狀況，在中南部地區白天高溫雖然較溫暖，但在清晨有相對較低溫涼冷的情形，日夜溫差明顯。

明天開始就是元旦連假第一天，方俊元表示，明天環境東北季風減弱，台灣附近沒有明顯天氣系統在直接影響。不過在預測上會逐漸有鋒面建立在東部海面上，並逐漸遠離，主要受影響的是東半部地區，全天雲量都比較多，並且也會有短暫降雨的機會。

他說，中北部地區也會受到一些水氣增多影響雲量較多，但反而沒有明顯降雨機會，其餘各地大致是多雲到晴的天氣。氣溫方面則是持續在回升。

到了周日，也就是跨年當天，方俊元表示，東北季風增強南下，這波東北季風所夾帶的環境是比較乾的。天氣上只有在迎風面的大台北還有東半部是雲量比較多，且有局部短暫降雨的機會，其餘各地都是晴時多雲穩定的天氣，整體來說跨年當天的天氣是相當不錯的。

下周一元旦當天，持續受到東北季風影響，方俊元表示，環境水氣再轉更少一些，目前看來還是在大台北及東半部有較多雲量，但降雨機會降低許多，其餘各地持續是晴到多雲穩定天氣。

方俊元表示，比較需要留意的是，在元旦當天的氣溫，西半部地區容易受到輻射冷卻作用影響，會早起出門活動的民眾要多加留意，並在安排跨年活動多加關注天氣資訊。