嘉義濃霧 天氣好轉 吳德榮：跨年晴朗、入夜探12度低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，迎風面仍有低層雲，伴隨降水回波，大台北、東半部有局部降雨；因輻射冷卻，嘉義有輻射濃霧，新竹以南低溫比昨晨稍低。

中央氣象署發布濃霧特報，今天中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義已出現能見度不足200公尺的現象，台南及高雄能見度亦較低。

吳德榮說，今天水氣東移，中南部好轉，大台北、東半部仍有局部短暫雨。白天北台灣略偏涼、中南部氣溫升，夜間低溫變化不大。北部17至23度，中部15至27度，南部16至28度、東部17至27度。明天西半部多雲時晴、部分山區及東半部偶有局部少量降雨的機率，氣溫回升。

跨年元旦天氣部分，吳德榮表示，周日至下周一偏乾的東北季風南下，西半部晴朗；北海岸、東半部多雲有局部短暫降雨的機率，但雲量將逐漸減少、降雨機率亦逐漸降低。下周二各地為晴朗穩定的天氣。

吳德榮表示，周日至下周二晨南下的冷空氣不強，僅屬東北季風級，白天在陽光下，氣溫很快回升，北台灣舒適南微熱，入夜後因輻射冷卻效應，氣溫偏低，北部沿海及部分平地有降至12度的機率；民眾若長時間在戶外活動，應注意穿著調整。

吳德榮表示，下周三另一強度類似的東北季風南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部仍為晴朗穩定的天氣。下周四西半部晴朗，東半部偶局部短暫雨。