旅行與追憶 生態到傳記／2024年10作家引路 週三讀書會

疫情期間由資深文化人詹宏志發起、中央書局主辦的「週三讀書會」行之有年，三年間在線上線下匯聚大量讀者、成功引起熱烈迴響。由週三讀書會與誠品書局主辦、公視共同主辦、500輯協辦的「迎接2024年專場」則共齊聚十位講者，各自推薦2024將讀（或重讀）的讀本，日前已於松菸誠品舉辦，並將在跨年夜12月31日於公視綜合Youtube直播。500輯搶先濃縮精華，以下並將10位講者的哲思妙想精煉提取，帶讀者搶先領讀、精神迎向2024。

李惠貞／《給未來的讀者》

李惠貞在讀書會中先簡述了自己製作書、買書、旅行的種種趣談，並指出紙本書本身就是一個作品，而不只是承載資訊。她並鼓勵大家時不時一定要去實體書店走一走，因為可以立刻跟很多未知的世界相遇，這（正）是實體書店非常重要的價值；而不知道讀什麼書的時候，只要從一本書開始，自然就會帶你到下一本書，同時每次的閱讀都會在內在形成自己的宇宙，「書其實就是生命的地圖，那生命的地圖其實是沒有邊界的。」原來世界上任何書籍都不能帶給你好運，但是他們能讓你悄悄地成為自己，最後並以名人名言與聽眾感性分享，「一旦你開始閱讀，你永遠都是自由的。」

詹偉雄。記者吳致碩／攝影

詹偉雄／《安娜卡列尼娜》（上／下）

詹偉雄在讀書會中首先謝謝詹宏志在三年前發起了周三讀書會，並讓他在疫情期間重新研讀多本19世紀的小說、重新獲得了啟發，而他在2024年將要讀的小說則是托爾斯泰的《安娜卡列尼娜》。

「小說不只是一個故事，讀完故事之後你其實獲得的是一個世界：小說讓我們旅行到我們沒有辦法親身去旅行的地方，小說讓我們體驗到我們沒有辦法活過的人生，當我們作為一個扮裝扮演者，從小說的情節跳脫出來之後，我們會覺得自己是一個新人。」

詹偉雄並認為，人是有文化性的物種，有能力帶著一雙未來的眼睛、去到過去、做著當下的探索。「當我們要理解事物，我們必須生活在事物當中，也必須讓事物活在我們的心中，19世紀真是一個遙遠的、恰如其分的過去，19世紀的顯示主題也是一個讓你活在其中、感受到當今多物種民族誌書寫的魅力的一個根據事跡。」

宇文正。記者吳致碩／攝影

現在同時為《聯合報》副刊組主任的作家宇文正，推薦了聯經出版、李一冰寫作的《蘇東坡新傳》（上╱下）。由於作者李一冰的坎坷人生意外與內容構成了特殊呼應。而《蘇東坡新傳》不僅是人物傳記，更帶人一探北宋歷史的縮影與剖面，同時人物的描繪深刻，內容遍及蘇東坡的詩、宋人筆記與宋詞，骨肉飽滿；於此同時，作者李一冰並未因自己的苦難而捨棄了蘇東坡這個非常活潑的生命，並將蘇東坡豪爽、真性情的一面詳細紀實。結尾時宇文正並與讀者共勉，「閱讀永遠可以帶給我們更遼遠的遠方，他所給我們的是超乎我們所能想像的，文學永遠是我們的依靠。」

鍾永豐。記者吳致碩／攝影

鍾永豐／理查鮑爾斯《樹冠上》和齋藤幸平《人類世的資本論》

懷抱著對土地、農業、生態的熱情，鍾永豐推薦了齋藤幸平的《人類世的資本論》與理查鮑爾斯的《樹冠上》；前者是近年日本生態馬克思主義領域的傑作，論述資本主義、生產、氣候、資源的各種面向。由此而來，在過度強調成長的當下，重新修復已被破壞的地球自然循環（與彈性）成為當務之急，因此他再推薦了以故事結構宛如引人進入樹洞的《樹冠上》，小説的精彩在於將目前人類已知關於生態理解的知識，以小說的形式高度詩意表現，更是鍾永豐認為以環境為主題的寫作小說裡，最靠近諾貝爾文學獎的一本書。

馬世芳。記者吳致碩／攝影

馬世芳／李怡《失敗者回憶錄》

晚年定居台灣、香港作家李怡的《失敗者回憶錄》（上╱下）回溯了「香港人」概念的形成，書中有古典、有大時代的故事、事件內幕，也及作者的個人生命史與跟大時代的交錯。難得的是，書中沒有倚老賣老，更寫出真誠的反省跟掙扎。書中並有大量金句，像是「自由是不能夠通過血脈傳給下一代的，自由需要每一代人，每一時刻的警覺，去捍衛他。」同時講者也感性結尾：每一個憑良知驅使的行為都不是白費的，對自己不是，對社會、對人類、對歷史也不是。

焦元溥。記者吳致碩／攝影

焦元溥／普魯斯特《追憶似水年華》

厚達七冊的《追憶似水年華》，在焦元溥眼中宛如一座教堂，結構清晰、簡單、穩重，小說的局部就是整體、整體就是局部，透過人際關係的建構，作者普魯斯特寫時間在時事之中的發展變化，以精心設計的情節與文句，將時間化成無限的工程，任意壓縮了過去、現在、未來。並透露如果在第一冊「卡關」、可以先讀第二冊再來重讀，會更容易理解許多。同時《追憶似水年華》未來將有兩個出版社出版兩套不同的中譯本，從今年算起的十年台灣將迎向「普魯斯特翻譯盛世」，或也是讀此經典的最佳時機。

韓良憶。記者吳致碩／攝影

韓良憶／孫大強《荒遊一生》與陳陸寬《薯條與油封大蒜》

兩本書看似南轅北轍，但兩本書都與薯條、傳記相關。重量級廣告人孫大強正是數十年前將以薯條聞名、美式速食文化代表「麥當勞」引進台灣的廣告人，而陳陸寬則是台灣知名餐酒館的前行者之一。《荒遊一生》沒有嘮叨、沒有抱怨，卻有著淡然的、對人生與大時代的冷靜觀察，而《薯條與油封大蒜》則像是台灣餐酒館歷史演變的紀實，並將作者心中融合各種飲食文化而形成的「新台北家常菜」，走過時代、自成一味。

劉克襄。記者吳致碩／攝影

劉克襄／陳冠學《田園之秋》

以日記體形式、自然科學描述的《田園之秋》，出版後曾被譽為台灣自然寫作的經典。劉克襄以一張舊台灣地圖為藍本，挑選了部分章節，精彩生動地帶領聽眾穿梭在番薯、赤牛與時光之間。劉克襄並認為今日無論從雜糧運動、食安物品、生態環境甚至是社區改造的角度切入，本書都有精彩可期之處，並期許讀者能跟他一起，透過此書像踏入一方陳冠學書中40年前的桃花源，希望有機會能和大家一起同遊。

洪愛珠。記者吳致碩／攝影

洪愛珠／葛亮《燕食記》

《燕食記》像是無意間踏入了一個百年前的香港，小說不僅還原了1960年代香港的茶樓文化、人物故事，更透過大量資料厚實了人情、文化的真實性。小說外，洪愛珠並延伸閱讀推薦了《食經》、雜誌《就係香港》，帶人從菜色、文化、人物一窺香港食文化的經典與歷久不衰。最後並感性分享，文化力量的再現就是當時代不如想像的時候，需要靠大量的閱讀、對土地的深愛，自然能在自己的土地上站得更穩。

詹宏志。記者吳致碩／攝影

詹宏志／《幻術者的旅行：翻找非洲人李奧的故事》（暫譯）

壓軸講者、資深文化人、週三讀書會發起人的詹宏志推薦了一本（暫譯為）《幻術者的旅行：翻找非洲人李奧的故事》。書中描述一位回教徒流落到了基督教世界，一度改變信仰，並以歐洲讀者為對象，撰寫了一部書籍《非洲寰宇地理志》。書中主角穿梭在宗教、文化、地理的版圖中，宛如「陷落在另外一個世界的人」，也透過這位旅者的眼睛、重新認識了讀者所身處的世界。詹宏志結尾時並表示，旅行的重要性正在於是世界的對照，而當對世界完全了解的時候也正是旅行的末日；但正因對世界的理解永遠無法窮盡，或就是探索智識、旅行以及閱讀未有窮盡的樂趣所在。