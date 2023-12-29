交通部長坦言 交通死亡年降5%恐跳票

全台去年交通事故死亡人數達3085人，交通部喊出年降5%死亡人數為目標，雖祭出多項改善措施，但交通部昨公布今年1至10月事故達33萬2491件，造成44萬4861人受傷、2514人死亡，死亡人數僅比去年同期減20人，事故及受傷人數都增加，交通部長王國材坦言「今年可能無法達到降5%目標」，他及交通部都應檢討。

交通部統計，1至10月發生交通事故33萬2491件，比去年同期增加28萬223件，造成44萬4861人受傷，也增加40萬638人受傷，死亡人數2514人僅比去年同期減少20人，其中10月交通事故3萬2395件，造成291人死亡、4萬3624人受傷，比去年同期增加23人死亡、297人受傷，機車、高齡者、行人及大型車死亡均增加。

交通部分析各縣市的道安績效，10月交通事故死亡人數增加較多的縣市分別為屏東增12人、台中11人、台南10人、桃園9人、宜蘭5人，累計1至10月死亡人數增加較多的縣市則為南投增30人、台東17人、台中15人、屏東14人、雲林13人。

王國材說，雖7月至9月交通死亡數都有減少，但10月增加讓他非常失望，尤其機車、高齡者死亡增加很多，要跟地方政府檢討原因，另有增加36人死亡為砂石車跟遊覽車等事故，交通部已針對駕駛勞檢、教育訓練、GPS監控提出一系列方案。

針對去年承諾年降5%死亡人數的目標，王國材坦言今年可能無法達成，他及交通部都應檢討，會再努力。

交通部也說明易肇事路口改善進度，內政部及交通部已收到799處符合易肇事路口改善案件，將補助地方政府明年完成改善，王國材說，目前僅六都申請較踴躍，包括騎樓整平、人行道拓寬等工程，希望地方多申請，交通部會從寬認定。