新年首檔國際舞劇「吉賽兒」 烏克蘭芭蕾舞團 台北開演倒數

烏克蘭聯合芭蕾舞團將於下周抵台，為台灣觀眾帶來2024年首檔國際芭蕾演出－浪漫芭蕾極致代表「吉賽兒」，並展開為期三周的北中高三地巡演。首演場將登上台北國家戲劇院舞台，邀請國際知名舞星瑪雅．瑪卡緹莉（Maia Makhateli）與維克多．凱克塔（Victor Caixeta）擔任客席。

曾受邀來台演出的瑪雅，目前是荷蘭國家芭蕾舞團的首席舞者，2020年更獲歐洲舞蹈評論獎「年度最佳舞者」的殊榮，此次與舞團一同表演，為演出更添光彩。

駐紮在烏克連西部大城利沃夫的國家歌劇院的烏克蘭聯合芭蕾舞團，為了烏克蘭人民的生活與文化復甦，堅持不懈維持巡練，至今已恢復到過往演出的頻率，更匯聚來自各烏克蘭大劇院流離失所的舞者，重新在舞團的旗幟下至世界各地帶來最完美的演出。

此次來台選擇演出經典舞劇「吉賽兒」，期望透過故事中「用愛戰勝死亡」的核心價值，向觀眾傳達烏克蘭的境遇與祈願。舞團上周捎來給台灣觀眾的耶誕佳節祝福，目前正如火如荼地為巡演做準備。

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