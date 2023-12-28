獨／今年兩度流產又罹癌 女醫收起眼淚：還是想當媽、想幫我的病人

新年將至，但對高雄榮總骨科部主治醫師魏伊萍而言，2023年是很不OK的1年，這1年她流產2次，確診甲狀腺癌還轉移，成長之路一直很努力告訴自己，不要被人看不起，不要輸給男生，但接連失去孩子與罹癌的打擊，擊倒好強的她，抹去眼淚後，她趕在放療前做了冷凍胚胎，又回到工作崗位，又站了起來，她說「因為我還是想當媽，想幫助我的病人。」

魏伊萍從小就會讀書，當了醫生，又選了幾乎都是男性的骨科，好強的她，早上6點多即到醫院巡房，7點半晨會，8點半進開刀房，回到家晚上8點、9點是平常，甚至隔天凌晨才到家。

2020年底，魏伊萍咳到不行、咳到吐，但病人好多，她沒空理自己，學長堅持幫她做了頸部超音波，告知「你的甲狀腺有腫塊」，建議追蹤但魏伊萍未理會，2021年魏伊萍升任主治醫師，2022年又被指派支援衛福部恆春旅遊醫院，「我覺得我更忙了，健康的事就一直被擱著。」

2023年，也就是今年，魏伊萍終於抽空了，是去做試管嬰兒，魏伊萍和先生都愛孩子，1月確定懷孕，她好開心，產檢卻發現孩子心跳沒了，魏伊萍再做第2次試管嬰兒，又懷孕了，但3月時又流產了，「我跟先生抱頭痛哭。」

為了想當媽，8月時，魏伊萍做了全身檢查，想找出流產原因，此時，那個被她擱著不理的甲狀腺腫塊，被證實變成了癌，癌細胞還轉移到淋巴，「原來孩子不來，是因媽媽快翹辨子了。」

此時，魏伊萍覺得人生到谷底了，但門診時間到了，她還是去看診，一名外配推著老公進來，那是個因工殤，左腿截肢、右腿多次開刀失敗，流膿又併發骨髓炎的50歲男人，「他要我幫他，說沒有醫院願收治他，一旁他4個3至8歲的孩子，不解世事地在嘻鬧著。」

「我很想告訴他，我得癌症了，你找別人，但我說不出口，在健保DRG包裹式給付制度下，收這類病人，醫院就是賠錢，誰會理他？但我開刀在即，我告訴他，若我忙完我的事，會打電話給你。」

魏伊萍請了半個月的假，前3天接受摘除兩側甲狀腺的手術，接下來去做冷凍胚胎，因即將做的放療會傷害卵子，脖子傷口還在痛，打排卵針又讓她腹水難受，她說當時覺得自己快不行了，但想到那有4個孩子的斷腿男人，「我還是打了電話給他，說你來吧，我幫你開刀。」

「所有人都說我是個白痴，自己命快沒了，回來上班，還收個賠錢病人。」魏伊萍說，那位斷腿男人住院期間，他的老婆去打零工養家，4個孩子跟著來住院，在病房區跑來跑去，惹來抗議，魏伊萍連忙去賠不是。

魏伊萍說，那個斷腿的男人，沒有其他親人可幫他，他住院了，孩子要去哪?而骨髓炎不治療可能會死，孩子會沒有爸，這樣社會底層的窮苦病人還有很多，「他們來找我，不要理，真的不容易。」

魏伊萍說，她的老師高榮骨科主治醫師周怡君教導她，「莫忘窮苦人多，當你待在這個位置，就要做出應有的奉獻」、「我是醫生該這麼做」，「我的DRG永遠都是負的，永遠在寫申覆，那又怎樣，我就是沒辦法狠下心（不理）。」

安頓好手邊病人，來到今年10月，魏伊萍去做碘131放療，因身體輻射量高，被關在有兩道鉛門的隔離病房5天，這是好久以來，她沒有過的獨處，「我想到媽媽得知我罹癌時的老淚縱橫，是的，每個人都是人生父母養的，都是父母心頭肉，沒有人應因貧窮有差別待遇，做完了放療，我又回到了工作崗位。」

魏伊萍幾經遊說才接受採訪。她說，「我是覺得我的遭遇，應該能鼓勵一些人，這一年我2次懷孕、2次流產，得知罹癌開刀又做放療，工作一樣從早忙到晚，這麼慘，現在的我還是可以好好的，等我身體狀況再好一點，我會再去做試管嬰兒，我還是想當媽。」