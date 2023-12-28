快訊

從校園割頸案看教育界「學生至上」 台師大退休教授曝事實：老師變教書匠

東京、大阪被陸客塞爆…日本還剩哪裡能去？他曝1攻略掀熱議

伊甸基金會「愛圍爐」 助長輩享團圓福

中央社／ 台北28日電

農曆新年是圍爐時節，但不少弱勢長輩難享此福。伊甸基金會透過「愛圍爐」助服務對象與家人過好年，也送年菜到行動不便長者家中，更透過扮裝團圓宴，讓長輩與家屬留下難忘回憶。

農曆年節不少人會和家人和親友一起團圓圍爐。伊甸基金會今天舉辦「愛圍爐」活動，北投頤福日照中心17名平均年齡超過80歲、逾8成患失智症的阿公阿嬤，穿上不同服裝演出「夢幻職人秀」，一圓從事不同職業的夢想，並與家人共享團圓宴過早年。

今年72歲的春姊，今天穿上公主裝扮，笑得燦爛。丈夫林桑告訴中央社記者，春姊2020年第2次中風後，開始出現失智症狀，兩老彼此照顧、小孩又都在外工作，因此決定讓春姊白天去日照中心，自己就有空出門辦事、訪友，活動自由度高許多，享有個人時間。

春姊在日照中心會定期活動身體，也有同學可以一起聊天、互動，不用擔心因為互動減少而個性越來越退縮；其他的日子裡，林桑就是「24小時男看護」，畢竟結婚超過50年，互相了解脾氣，也知道怎麼彼此配合。看到妻子的公主扮相，林桑笑稱，「她不需要當公主，就已經有白馬王子了」。

伊甸基金會副執行長何天元表示，農曆年前，將舉辦24場圍爐活動，預計幫助2759名服務對象，與家人團圓吃飯；「到宅圍爐」將會把年菜，送進257名行動不便長者，或身障者家中。期盼社會大眾一起響應支持「愛圍爐」，讓孤老及弱勢者一起過好年。

伊甸基金會表示，全台65歲以上老年人已突破400萬人，隨著高齡、少子化趨勢，長者照顧壓力越來越重。伊甸從服務經驗中發現，除了專業的照顧，有溫度的陪伴，更是不可或缺；「愛圍爐」透過走秀活動，盼讓長輩及家屬有參與感，減輕照顧者負擔，留下難忘回憶，也助長者重拾自信，以延緩老化。

失智症 長輩 農曆年 年菜

延伸閱讀

徐若瑄率先響應！多訂一道年菜 助受暴家庭團圓過好年

苗縣首間衛生所空間再利用 後龍平安日照中心掛牌上路

直播主「楠哥哥」認捐年菜100萬 彰化家扶：9年來最大筆善款

歲末送暖過好年 汐止區長送年菜關懷獨居長者

相關新聞

獨／今年兩度流產又罹癌 女醫收起眼淚：還是想當媽、想幫我的病人

新年將至，但對高雄榮總骨科部主治醫師魏伊萍而言，2023年是很不OK的1年，這1年她流產2次，確診甲狀腺癌還轉移，成長之...

明年元旦新制上路 各式加薪補助、TPASS新增優惠縣市一次看

行政院會今天說明2024元旦上路新制，包含基本工資調漲、軍公教調薪4%、調高2023年度基本生活費等稅制優化措施、延長大...

喊話台鐵未來董總擔起員工爭議 王國材：不像現在都跑到部長身上

台鐵公司明年1月1日掛牌，交通部長王國材今出席道安說明會受訪表示，過去台鐵局是行政單位，有很多限制，未來公司化有自己董事...

今年降5%交通死亡恐跳票 王國材：我跟交通部都該檢討

我國去年逾3千人死於交通事故，交通部今年以來祭出多項改善措施，誓言今年死亡數下降5%。交通部今公布10月單月道路交通事故...

新冠JN.1來襲 台大醫示警：感染者的無敵星星將失效

第五波新冠疫情預計在明年1月中下旬來襲，疾管署估計每日約會有1萬8至2萬人感染，並且變異株JN.1在本土檢出占比逐漸增加...

打流感疫苗患「視神經炎」不良反應 羅一鈞：超罕見！

罕見不良反應！台中30多歲女打流感疫苗出現「視神經炎」，疾管署發言人羅一鈞表示，上一次發生視神經炎的疫苗救濟案為2012...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。