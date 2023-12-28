伊甸基金會「愛圍爐」 助長輩享團圓福

農曆新年是圍爐時節，但不少弱勢長輩難享此福。伊甸基金會透過「愛圍爐」助服務對象與家人過好年，也送年菜到行動不便長者家中，更透過扮裝團圓宴，讓長輩與家屬留下難忘回憶。

農曆年節不少人會和家人和親友一起團圓圍爐。伊甸基金會今天舉辦「愛圍爐」活動，北投頤福日照中心17名平均年齡超過80歲、逾8成患失智症的阿公阿嬤，穿上不同服裝演出「夢幻職人秀」，一圓從事不同職業的夢想，並與家人共享團圓宴過早年。

今年72歲的春姊，今天穿上公主裝扮，笑得燦爛。丈夫林桑告訴中央社記者，春姊2020年第2次中風後，開始出現失智症狀，兩老彼此照顧、小孩又都在外工作，因此決定讓春姊白天去日照中心，自己就有空出門辦事、訪友，活動自由度高許多，享有個人時間。

春姊在日照中心會定期活動身體，也有同學可以一起聊天、互動，不用擔心因為互動減少而個性越來越退縮；其他的日子裡，林桑就是「24小時男看護」，畢竟結婚超過50年，互相了解脾氣，也知道怎麼彼此配合。看到妻子的公主扮相，林桑笑稱，「她不需要當公主，就已經有白馬王子了」。

伊甸基金會副執行長何天元表示，農曆年前，將舉辦24場圍爐活動，預計幫助2759名服務對象，與家人團圓吃飯；「到宅圍爐」將會把年菜，送進257名行動不便長者，或身障者家中。期盼社會大眾一起響應支持「愛圍爐」，讓孤老及弱勢者一起過好年。

伊甸基金會表示，全台65歲以上老年人已突破400萬人，隨著高齡、少子化趨勢，長者照顧壓力越來越重。伊甸從服務經驗中發現，除了專業的照顧，有溫度的陪伴，更是不可或缺；「愛圍爐」透過走秀活動，盼讓長輩及家屬有參與感，減輕照顧者負擔，留下難忘回憶，也助長者重拾自信，以延緩老化。