快訊

台大、清大都有…多所頂大碩博班註冊率掛零 教務長揭困境：畢業難找教職

國三生遭割頸不治死亡 蔡總統發聲「致上最深的哀悼及慰問」

獨／小三標籤難撕 謝忻「4無」超慘收入曝光：我咎由自取

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭高壓電擊沒傷口也要就醫 急診醫籲留意「可樂尿」等3症狀

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
成功大學急診學科教授林志豪說，遭高壓電擊時沒傷口也要就醫。圖／本報資料照
成功大學急診學科教授林志豪說，遭高壓電擊時沒傷口也要就醫。圖／本報資料照

今天上午有名台電檢修人員，疑似因高壓電設施潮濕觸電，衣物起火，初估造成82%二度燒燙傷。急診科醫師指出，高壓電的電擊傷，未必會在表面看到電擊出入口，但電流在體內流動，可能引起心律不整、肌肉受損、橫紋肌溶解等狀況，尿液出現可樂顏色時，就是橫紋肌溶解，需要給予足夠點滴；高壓電觸電，可能引起肌肉攣縮，旁人在確保環境安全後，可使用掃把柄等乾燥、非金屬材質，將患者與危險源分開，並儘快送醫。

40歲蘇姓台電工作人員，今天上午檢修台南市仁德區文華路三段電塔時，身上突然著火導致燒燙傷，在場人員立即通報消防局，消防人員指出，蘇姓工人稱一旁有高壓電塔，已保持安全距離，疑似因天候潮濕感電，肇事原因警方與台電正在調查。

成功大學急診學科教授林志豪說，在靠近或處理可能有造成電傷害的物品時，肢體或衣服潮濕、下雨天等情況，更容易發生觸電的情形，而高壓電的電擊傷，未必會在表面看到電擊出入口，有時乍看不一定很嚴重，但電流流經體內，會很像「BBQ」，可能引起心律不整、肌肉受損、橫紋肌溶解等情況，「有時候小便會出現很像可樂的顏色，就是橫紋肌溶解」，必須當作體內燒燙傷，給予足夠點滴治療。

林志豪表示，有時高壓電觸電會引起肌肉攣縮，造成患者的肌肉緊抓著觸電源不放，旁人如果要提供協助，第一步應該是警覺有無危險，接近患者時，要先用乾燥且較長的物品，讓患者跟產生電擊的物品分開，否則救援者可能也會被電到，且要第一時間評估現場安全，盡可能把病人挪到安全地方。

「教科書會教用竹竿」，林志豪說，救援要使用乾燥或長一點的物品、避免使用金屬或潮濕物品，一時找不到的話，可以使用竹製掃把柄，不會導電、比較安全。

林志豪指出，如果患者出現叫不醒、沒什麼反應，可能是有心律不整的狀況，就要依照急救流程處理並撥打119，因為即使看起來表面沒有問題的人，還是要建議到急診評估，因為心律不整或對身體傷害，對身體的影響可能會出現延遲性反射，需要監控一段時間。

如果皮膚表面沒看到明顯燒灼傷、抽血或心電圖都是正常數據，還是建議至少在急診觀察4個小時，林志豪表示，抽血數據異常，如橫紋肌溶解症等、身體有明顯電擊出入傷口、剛做心電圖就發現異常，就要觀察至少24小時。

林志豪說，高壓電是直流電、家電產品則是交流電，雖然伏特數不高，但導致的危險性也相當高，手部潮濕時避免碰到插座，且建議有觸電時，還是要到急診評估，電流造成體內受損會蠻嚴重，甚至可能造成體內出血。

患者 台電

延伸閱讀

台電摘除電桿鳥巢工人意外觸電 衣物起火手腳灼傷送醫

肉體塗滿狗食遭大狼狗攻擊 本土劇女星下戲直接進急診

56歲男突昏倒 海巡、消防、醫護接力搶救CPR+13次電擊保命

「雷神索爾汪」天天狂電人！超能力連獸醫也看呆 飼主嘆故意的：3C都被電壞

相關新聞

明年元旦新制上路 各式加薪補助、TPASS新增優惠縣市一次看

行政院會今天說明2024元旦上路新制，包含基本工資調漲、軍公教調薪4%、調高2023年度基本生活費等稅制優化措施、延長大...

喊話台鐵未來董總擔起員工爭議 王國材：不像現在都跑到部長身上

台鐵公司明年1月1日掛牌，交通部長王國材今出席道安說明會受訪表示，過去台鐵局是行政單位，有很多限制，未來公司化有自己董事...

今年降5%交通死亡恐跳票 王國材：我跟交通部都該檢討

我國去年逾3千人死於交通事故，交通部今年以來祭出多項改善措施，誓言今年死亡數下降5%。交通部今公布10月單月道路交通事故...

新冠JN.1來襲 台大醫示警：感染者的無敵星星將失效

第五波新冠疫情預計在明年1月中下旬來襲，疾管署估計每日約會有1萬8至2萬人感染，並且變異株JN.1在本土檢出占比逐漸增加...

打流感疫苗患「視神經炎」不良反應 羅一鈞：超罕見！

罕見不良反應！台中30多歲女打流感疫苗出現「視神經炎」，疾管署發言人羅一鈞表示，上一次發生視神經炎的疫苗救濟案為2012...

石門水庫走過一甲子 60周年慶系列活動將開跑

桃園石門水庫於1964年竣工，明年即將邁入營運60周年，北區水資源分署今舉辦「石門水庫60周年慶啟動記者會」，宣告系列慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。