遭高壓電擊沒傷口也要就醫 急診醫籲留意「可樂尿」等3症狀

今天上午有名台電檢修人員，疑似因高壓電設施潮濕觸電，衣物起火，初估造成82%二度燒燙傷。急診科醫師指出，高壓電的電擊傷，未必會在表面看到電擊出入口，但電流在體內流動，可能引起心律不整、肌肉受損、橫紋肌溶解等狀況，尿液出現可樂顏色時，就是橫紋肌溶解，需要給予足夠點滴；高壓電觸電，可能引起肌肉攣縮，旁人在確保環境安全後，可使用掃把柄等乾燥、非金屬材質，將患者與危險源分開，並儘快送醫。

40歲蘇姓台電工作人員，今天上午檢修台南市仁德區文華路三段電塔時，身上突然著火導致燒燙傷，在場人員立即通報消防局，消防人員指出，蘇姓工人稱一旁有高壓電塔，已保持安全距離，疑似因天候潮濕感電，肇事原因警方與台電正在調查。

成功大學急診學科教授林志豪說，在靠近或處理可能有造成電傷害的物品時，肢體或衣服潮濕、下雨天等情況，更容易發生觸電的情形，而高壓電的電擊傷，未必會在表面看到電擊出入口，有時乍看不一定很嚴重，但電流流經體內，會很像「BBQ」，可能引起心律不整、肌肉受損、橫紋肌溶解等情況，「有時候小便會出現很像可樂的顏色，就是橫紋肌溶解」，必須當作體內燒燙傷，給予足夠點滴治療。

林志豪表示，有時高壓電觸電會引起肌肉攣縮，造成患者的肌肉緊抓著觸電源不放，旁人如果要提供協助，第一步應該是警覺有無危險，接近患者時，要先用乾燥且較長的物品，讓患者跟產生電擊的物品分開，否則救援者可能也會被電到，且要第一時間評估現場安全，盡可能把病人挪到安全地方。

「教科書會教用竹竿」，林志豪說，救援要使用乾燥或長一點的物品、避免使用金屬或潮濕物品，一時找不到的話，可以使用竹製掃把柄，不會導電、比較安全。

林志豪指出，如果患者出現叫不醒、沒什麼反應，可能是有心律不整的狀況，就要依照急救流程處理並撥打119，因為即使看起來表面沒有問題的人，還是要建議到急診評估，因為心律不整或對身體傷害，對身體的影響可能會出現延遲性反射，需要監控一段時間。

如果皮膚表面沒看到明顯燒灼傷、抽血或心電圖都是正常數據，還是建議至少在急診觀察4個小時，林志豪表示，抽血數據異常，如橫紋肌溶解症等、身體有明顯電擊出入傷口、剛做心電圖就發現異常，就要觀察至少24小時。

林志豪說，高壓電是直流電、家電產品則是交流電，雖然伏特數不高，但導致的危險性也相當高，手部潮濕時避免碰到插座，且建議有觸電時，還是要到急診評估，電流造成體內受損會蠻嚴重，甚至可能造成體內出血。