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跨年冷氣團來攪局！低溫冷到隔年這日回暖 北部看曙光碰運氣
未來一周東北季風三波接力，中央氣象署指出，明後天首波報到，強度稍弱，東半部降雨；下周日跨年再迎一波，強度近大陸冷氣團，估影響至1月2日，其中1月1日至2日清晨偏冷，北台灣低溫14至15度，局部地區11至12度。大台北、東半部跨年因多雲有雨，感受涼冷，新竹以南相對晴朗，才有較高機會見曙光。
中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明、後兩天，一波東北季風報到，強度稍弱，整體水氣漸少，為溫度逐漸回升過程；明天迎風面東半部降雨，其中東北部有較大雨勢發生機率。此外，他提醒，明天清晨中南部、後天清晨西半部或馬祖，有低雲或霧影響能見度。
下周日跨年日，另波東北季風報到，強度接近大陸冷氣團，白天高溫略降，北台灣19至20度，其他地區24至26度，預估影響至2日，其中1日至2日清晨偏冷，北台灣低溫14至15度，局部地區11至12度。
黃恩鴻指出，下周日大台北零星短暫雨，基隆北海岸、東半部地區局部短暫雨；其他地區多雲到晴，較乾冷。
至於跨年曙光，他說，東半部因雲量多，亦有局部降雨，機率相對低；另外，大台北、桃園雲量也較多。新竹以南則相對晴朗，有較高機會見到曙光。
下周二冷空氣減弱，溫度再回升，各地多雲到晴，天氣偏乾，東半部零星短暫雨。下周三至四，另波東北季風增強，北部、東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
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