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糖尿病截肢5年死亡率達7成 醫發表「一條龍足部護理」降低病變

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供
糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供

2023年醫界最新研究指出，糖尿病人發生足部潰瘍後，5年死亡率高達30%；足踝以上截肢後，5年死亡率高達70%，足部病變預防特別重要。奇美醫院今天發表病變案例處置與「一條龍足部護理」， 提供詳細降低病變方法。

糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供
糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供

足部病變是糖尿病常見併發症，主因長期控制不良、病患足部循環較差，且因汗液含葡萄糖是細菌良好生存環境較易感染，若神經退化感覺遲鈍或疏忽，沒注意小傷口產生潰瘍、感染及壞疽，將不易痊癒甚至造成敗血症，可能截肢甚至危害生命。

糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供
糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供

案例74歲林姓病友不在意血糖控制追蹤，直到左腳足背出現10×7公分大泡腫，疼痛發燒才就醫。診斷蜂窩性組織炎、神經退化，會診外科清創補皮治療。因血糖控制差糖化血色素9.5%（糖尿病患應控制7%以下），但補皮成效不佳，傷口護理師以新型敷料處理，衛教配合控制血糖、正確飲食、按時服藥、培養運動習慣及足部照護，8個月後傷口癒合。

糖尿病衛教護理師陳明惠表示，積極控制血糖為預防足部病變第一步，按時服藥、正確飲食養成運動習慣，搭配監測血糖作為調整藥物劑量或生活習慣依據，按時回診定期做神經及循環檢查，平時注意檢視足部皮膚、清潔保養及選擇正確鞋襪保護，降低足部受傷。

糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供
糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供

健康促進護理師蔡雨宸表示，一般建議每周至少3次有氧運動，強度要達到略微呼吸喘，但還可以講話程度。且達每周150分鐘以上。再加上周週2至3次阻力訓練與伸展運動

護理部督導李穎俐表示，奇美結合專任護理師專長，發展包含血糖控制、神經檢查、足部運動、足部護理等「一條龍糖尿病足部護理」，希望幫助糖尿病患積極參與自我管理，守護足部健康。

糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供
糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供

復健護理師葉玲表示，病患要經常運動，促進足部循環，她介紹幾項足部按摩法，有助促進末梢血液循環、緩解足部疲勞，簡單有效，可隨時在家中練習：

1. 足底滾球：用網球在足底滾動約20秒，雙腳重複3至5次。可刺激腳底淋巴往上回流，調整肌肉及筋膜的彈性提升下盤血液循環。

2. 足部伸展：伸展腳趾及腳踝關節減少下肢腫脹、增加血液回流。再平躺後將腿部墊高，膝蓋放鬆腳底板往上翹，維持3至5秒再下壓，重複做10次。可維持肌肉彈性、增加感覺刺激，提升平衡反應。

3. 腳趾按摩：用手指與對側的腳趾交叉相握，輪流夾住對方3至5秒，做5次就換邊。有助促進末梢血液循環。

4. 小腿按摩：用罐頭放在小腿肚後面，滾動罐頭以放鬆小腿肌肉。

5. 伯氏運動：先平躺將兩腿用枕頭墊高45至60度，靜躺3分鐘。再坐床邊兩腳前後或左右擺動3分鐘。再平躺蓋被保溫休息3分鐘。每日3回，每回重複3次，可加強腳足血液循環。

糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供
糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供

傷口護理師魏秀慧建議：

1.每日用溫水和中性清潔產品清潔足部，足部皮膚乾燥可塗抹乳液，但趾縫間不宜塗抹要保持乾燥。

2.足部厚繭可泡溫水或洗澡後用浮石輕磨除。

3.每日清潔足部應檢查皮膚，尤其趾縫間有傷口、雞眼、胼胝、紅腫等須及時就醫。

4.患者視力不佳或無法自己檢查，家人應協助。

5.不要赤腳走路，不走健康步道。

6.鞋子要合腳、透氣、低跟鞋，勿穿高跟鞋；至少兩雙交換替穿；買鞋下午或傍晚腳部較大時購買。

7.選擇淺色棉質吸汗襪子，有傷口易察覺。

8.穿鞋前檢查鞋內是否有異物，外出應穿可包覆足部鞋子，避免受傷。

9.指甲水平修剪，前方白色部分留下1至2毫米。

10.每年至少一次就醫足部檢查。足部有傷口，更要遵從指示換藥。勿亂用藥膏或藥草塗抹傷口。每日換藥觀察傷口變化，傷口擴大、周圍紅腫熱痛、發燒立即就醫。

糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供
糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供
糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供
糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供
糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供
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糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供
糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供
糖尿病足部潰瘍五年死亡率達30%，腳踝以上截肢5年死亡率達70%。奇美醫護提供預防法。圖／院方提供

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