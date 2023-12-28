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台灣好玩卡國際版元旦開賣 國旅版最快第一季上路

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
觀光署長周永暉表示，明年元旦將推出全新的台灣好玩卡（Taiwan Pass）國際版。圖／觀光署提供
觀光署長周永暉表示，明年元旦將推出全新的台灣好玩卡（Taiwan Pass）國際版。圖／觀光署提供

為促進明年觀光市場，交通部觀光署明年元旦起針對外國觀光客推出全新台灣好玩卡（Taiwan Pass），以優惠價格結合高鐵、捷運、台灣好行等運具，鼓勵外國旅客到中南部旅遊，其中包括捷運2日遊或3日遊、高鐵票買1送1等優惠，每份2500元；另也規畫國旅版最快在明年第1季上路。

觀光署長周永暉今天出席台灣好行服務管理及服務品質優化作業案頒獎暨成果分享會受訪表示，明年元旦將推出全新的台灣好玩卡（Taiwan Pass）國際版，其中包含多種優惠套票提供給外國旅客。

周永暉指出，至於國旅版的台灣好玩卡預計明年第1季推出，包括台灣好行的阿里山線等，讓民眾用更優惠價格玩國旅。

觀光署進一步說明，明年元旦開賣的台灣好玩卡國際版結合3大運具，包括台灣高鐵、台北捷運、桃園捷運、台中捷運、高雄捷運及日月潭線、阿里山線、清境線、墾丁快線等4條熱門台灣好行路線，以App提供電子票券服務。

觀光署今公布今年台灣好行評比結果，推動單位一般類型路線及郵輪式類型第1名分別由嘉義市政府及金門縣政府拔得頭籌。客運業者部分，一般類型路線第1名為墾丁快線營運業者-高墾線共營管理中心、郵輪式類型路線則由金門縣公共車船管理處獲得第1名。另有陳宗雄等9位優良駕駛及服務人員獲得績優表揚。

台灣好行 觀光署

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