元旦連假遊花蓮 跨年演唱會、七星潭健走交管時段出爐

明年元旦3天連假將展開，公路局預估12月29、30日南下及31、1月1日北上，蘇花路廊都有逾萬輛車次。花蓮警方針對蘇花路廊、中橫公路等要道規畫交通疏導勤務。跨年演唱會太平洋觀光節、以及隔天七星潭的元旦健走活動，周邊道路都有交通管制。

太平洋觀光節將從12月31日晚間7時持續到隔天凌晨，警方今天公布交管路段及時段，31日下午6時起至隔天凌晨1時，市區中山路（中華路至海濱街）、重慶路（中山路至自由街）、軒轅路（復興街至中山路）、福町路（中華路至重慶路）、花崗街（五權街至中山路）、博愛街（廣東街至重慶路）、光復街（廣東街至重慶路）都將管制。

明年1月1日的元旦健走活動，從七星潭賞星廣場出發沿著自行車道向南行，當天上午8時至10時30分，將封閉七星街南、北橋下入口，僅開放當地居民進入，臨潭橋大排前及全家便利商店前往七星街方向則全面禁止進入。民眾可將車停在七星潭自行車出租站旁空地及花蓮縣防災教育館兩側的兩處停車場。當天上午7時至12時在防災教育館兩側停車場有接駁車可到會場。

元旦3天連假，台9線及台9丁線蘇花路廊以及台8線中橫公路預計將有大量車潮湧入。蘇花路廊部分，公路局預估車多壅塞時段，南下為12月30日清晨6至下午2時，北上為12月31日下午1時至晚間7時，以及1月1日上午11時晚間8時，易壅塞路段包括蘇澳至東澳段、東澳至南澳段、南澳至和平段及和中至崇德段。