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健保快易通APP無障礙升級 強化報讀導覽提醒

中央社／ 台北28日電
健保快易通APP優化使用者介面、操作流程及實作測試，12月20日已正式改版上線，提供外界使用，圖為新聞示意圖。記者郭政芬／攝影
健保快易通APP優化使用者介面、操作流程及實作測試，12月20日已正式改版上線，提供外界使用，圖為新聞示意圖。記者郭政芬／攝影

健保快易通APP新增無障礙專區，不同障別需求優化功能，在友善就醫查詢專區提供身障者常用就醫院所、牙醫查詢及居家醫療照護查詢，統一調整頁面報讀順序，改善報讀功能。

中央健康保險署今天透過新聞稿分享全民健保行動快易通APP無障礙再升級，今年初舉行5場身障者需求訪談，深入瞭解身障者在使用健保快易通APP經驗及改善建議，經過不斷優化使用者介面、操作流程及實作測試，12月20日已正式改版上線，提供外界使用。

這次健保快易通APP改版新功能，包括新增「友善就醫查詢專區」，將身障者常用的就醫院所或居家醫療照護等查詢功能集中在專區方便查找，另外可查詢「無障礙通路」、「不同障別溝通服務」、「無障礙廁所」及「無障礙服務窗口」等服務的院所。

健保署表示，透過統一調整健保快易通APP頁面報讀順序，由左而右，由上而下，報讀內容一致性，讓視障人士也能精準掌握、簡單操作；同時調整導覽列空間、字體調大、顏色加深及色彩對比強化，使導覽列容易點擊、更清晰易讀。

健保署指出，這次依視障及聽障等不同障別需求，完成第1階段功能優化。透過外開視窗提醒，使用者點擊的功能若連結其他網頁，將預先提醒及報讀，通知使用者將離開健保快易通APP，方便操作。

健保 身障者

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