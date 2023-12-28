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春節疏運超前部署 金門縣府赴民航局爭取第三波加班機

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台金過年機票一位難求，縣府觀光處今天赴民航局溝通，盼爭取充足運能。記者蔡家蓁／攝影
台金過年機票一位難求，縣府觀光處今天赴民航局溝通，盼爭取充足運能。記者蔡家蓁／攝影

明年春節將屆，管制期間從113年2月7日至15日止，為應鄉親返鄉需求，民航局已前後規畫2階段台金加班機，並已於12月5日及26日開放訂位，為爭取春節第三波加班機，縣府觀光處長許績鑫今天赴交通部民航局拜會，針對運能及疏運工作進行溝通協調，得到善意回應。

為應春節機位需求，金門縣長陳福海責成觀光處務必超前部 ，做好春節疏運整備工作，為此，縣府除啟動需求調查外，今天許績鑫也率交通行政科長蔡百里拜訪民航局，針對運能及疏運工作進行溝通，期能讓鄉親能順利返鄉過節。

據了解，此行主要針對春節第三波加班運能及疏運工作進行溝通協調，且適逢金門馬拉松及大選期間，也在會中建請民航局協調航空公司依市場需求增開班機，以滿足鄉親基本民行與觀光需求。

此外，春節為空運運能尖峰時段，航班訂位率與載客率均高，如遇天候因素影響取消，可能於短時間內大量湧入搭機人潮。而民航局於會中表示，將持續督促航空公司應視市場需求滾動式調整運能，並妥善規劃預備運能，以應緊急疏運需求。

縣府表示，後續也將依實際需求，持續與航空公司協調爭取加開班機，希望提供充足運能，讓鄉親順利返鄉過年。

縣府觀光處長許績鑫今天赴交通部民航局拜會，針對運能及疏運工作進行溝通協調，盼讓鄉親順利返鄉過年。圖／縣府提供
縣府觀光處長許績鑫今天赴交通部民航局拜會，針對運能及疏運工作進行溝通協調，盼讓鄉親順利返鄉過年。圖／縣府提供

春節 民航局 金門

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