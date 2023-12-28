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古坑氣象站明年3月落成 助雲林農業氣象監測發展

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
古坑氣象站預計明年3月落成，中央氣象署表示，湖山水庫建置的防災降雨雷達也將於明年底啟用，未來可供雲林縣更細緻氣象監測資訊，以及更完善在地氣象服務。記者周彥妤／攝影
古坑氣象站預計明年3月落成，中央氣象署表示，湖山水庫建置的防災降雨雷達也將於明年底啟用，未來可供雲林縣更細緻氣象監測資訊，以及更完善在地氣象服務。記者周彥妤／攝影

古坑氣象站預計明年3月落成，中央氣象署表示，湖山水庫建置的防災降雨雷達也將於明年底啟用，未來可供雲林縣更細緻氣象監測資訊，以及更完善在地氣象服務。

中央氣象署表示，今天與雲林縣政府合作備忘錄，為中央氣象主管機關與地方政府，攜手合作推動在地化氣候變遷調適，以及淨零轉型開啟新的里程碑。

中央氣象署指出，雲林縣為我國農業大縣，農戶人口比率居全國之冠，有鑑農業對環境變化甚為敏感，當天然災害頻率強度增加，更易造成農業生產不穩定。

中央氣象署表示，與雲林縣政府合作備忘錄簽訂，將提供雲林縣政府因應氣候變遷氣候行動，所需氣候服務及海氣象跨域應用諮詢，攜手強化極端氣候下的防災與調適能力，雙方並將合作宣導及推廣氣象資訊應用，促進雲林縣內農業氣象服務發展。

中央氣象署表示，透由此合作備忘錄，將更進一步強化氣、海象資料的在地化加值應用，例如將氣、海象資料導入「雲林數位農業行動平臺」，拓展氣象資訊在地應用的廣度。氣象署並可結合過去與農業部轄下諸多部門合作經驗，支援該縣推動有關農業防災、農事活動、農產業發展及農政推動等相關業務。

雲林 氣象署

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