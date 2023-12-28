喊話台鐵未來董總擔起員工爭議 王國材：不像現在都跑到部長身上

台鐵公司明年1月1日掛牌，交通部長王國材今出席道安說明會受訪表示，過去台鐵局是行政單位，有很多限制，未來公司化有自己董事會，包括員工權益處理、員工爭議等，董事長、總經理都要擔起來，不像現在都跑到部長身上。

王國材今表示，台鐵公司化一年多來，董事會籌備、子法都已討論，明年元旦早上10點將在台北車站舉行揭牌，台鐵137年歷史如期成立公司，對公司充滿期待，包括債務清零從新開始、安全改革、相關制度更有彈性等，這段時間有很多討論風波都已經一一克服，期待讓台鐵脫胎換骨。

王國材也說，過去台鐵局是行政單位，有很多限制，想做的事要經過交通部、行政院，無法獨立自主，未來公司化有自己董事會，會充分尊重董事會決定，讓公司自主經營，也會給董事長、總經理責任，包括員工權益處理、員工爭議等，當董事長、總經理都要擔起來，不像現在都跑到部長身上。

針對台鐵企業工會認為，台鐵明年人力會短少，影響員工的休假權益；且司機員待遇跟其他職別員工不同，已啟動連署，明年春節4天假依法休假。王國材指出，過去在台鐵跟企業工會做很多討論，包括年初加薪等，是企業工會跟台鐵局方案，是報給行政院，未來就留給台鐵公司判斷 能自己決定就決定。