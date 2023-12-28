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瘋狂打嗝半年！50歲男睡不著困擾求醫 驚揭「腎臟萎縮」近3成

香港01／ 撰文／夏洛特
台灣腎臟科醫生洪永祥在當地健康節目《醫師好辣》中，分享了1個特殊的腎病病例。（示意圖／Ingimage）
台灣腎臟科醫生洪永祥在當地健康節目《醫師好辣》中，分享了1個特殊的腎病病例。（示意圖／Ingimage）

身體持續出現異常表現，可能是健康響起警號！臺灣1名50歲男子持續半年不斷打嗝，甚至連睡覺都在打嗝，嚴重影響睡眠及日常生活，就醫一看竟發現患上嚴重腎病，腎臟也已經萎縮至約7.5釐米大小。原來男子患上尿毒症，因神經病變造成瘋狂打嗝，所幸在洗腎后已停止打嗝。

臺灣腎臟科醫生洪永祥在16日播出的當地健康節目《醫師很辣》中，分享了1個特殊的腎病病例，1名50歲男子半年來打嗝不斷，連晚間睡覺也持續打嗝，嚴重時完全無法入睡，對他生活造成嚴重困擾。男子曾經多種方法也無法改善，所以到腸胃科求診，醫生處方了一些消脹氣的藥物，但不見成效。醫生感到不對勁，安排男子進行全腹部超聲波掃瞄，結果嚇了一跳，因為男子2個腎臟已經「整個萎縮掉」，需轉到腎臟科跟進。

台灣腎臟科醫生洪永祥在當地健康節目《醫師好辣》中，分享了1個特殊的腎病病例。（《醫師好辣》YouTube影片截圖）
台灣腎臟科醫生洪永祥在當地健康節目《醫師好辣》中，分享了1個特殊的腎病病例。（《醫師好辣》YouTube影片截圖）

洪永祥表示，普遍而言腎臟正常大小應在10釐米左右，但當時男子的腎臟已經萎縮至約7.5釐米大小。他又指一般腎臟縮小到了這個尺寸已經屬於「末期腎病變」，而末期腎病變中的第4期至第5期中，病患可能出現貧血、皮膚癢、噁心想吐、疲勞等。

經診斷，男子確診為嚴重腎病中的尿毒癥。洪永祥又表示，雖然尿毒癥典型癥狀為頭暈、貧血、吃不下飯、水腫等，但臨床癥狀千奇百怪，「尿毒的神經病變有些會昏迷」，而男子情況又屬於比較特殊，所有典型癥狀也沒有出現，是尿毒的神經病變造成瘋狂打嗝。他又指，男子尿毒太嚴重急需洗腎，所幸洗腎后已停止打嗝了。

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文章授權轉載自《香港01》

洗腎 水腫 腎臟

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