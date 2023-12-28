台中單車族福音 中捷元旦起可攜單車、低音提琴搭車

台中捷運自明年元旦起，開放乘客攜帶自行車、低音提琴搭捷運。自行車可搭車時段為假日全天、平日上午10時至下午4時、20時至營運結束，僅可停放列車第2扇門及第9扇門；低音提琴則不分平假日，全天開放，不限乘車位置。

中捷表示，捷運綠線18個車站均設公共自行車租賃站，方便旅客短程接駁用，但疫情解封後，騎自行車休閒、健身的需求量增，考量民眾有攜帶自行車需求，將自明年元旦適度開放，但高鐵台中站運量高、月台腹地小，不開放，其餘他車站於假日全天、平日10至16時、20時至營運結束。

中捷說，為避免影響其他乘客，自行車尺寸限制為長180公分、寬70公分、高120公分以下，進站時須至車站詢問處購買「攜帶自行車票」，人車合一、不限里程，每張售價70元，民眾可攜帶腳踏自行車、電動輔助自行車上捷運。