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台中單車族福音 中捷元旦起可攜單車、低音提琴搭車

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中捷運將開放攜自行車上捷運，旅客須至車站詢問處購買「攜帶自行車票」。圖／中捷提供
台中捷運將開放攜自行車上捷運，旅客須至車站詢問處購買「攜帶自行車票」。圖／中捷提供

台中捷運自明年元旦起，開放乘客攜帶自行車、低音提琴搭捷運。自行車可搭車時段為假日全天、平日上午10時至下午4時、20時至營運結束，僅可停放列車第2扇門及第9扇門；低音提琴則不分平假日，全天開放，不限乘車位置。

中捷表示，捷運綠線18個車站均設公共自行車租賃站，方便旅客短程接駁用，但疫情解封後，騎自行車休閒、健身的需求量增，考量民眾有攜帶自行車需求，將自明年元旦適度開放，但高鐵台中站運量高、月台腹地小，不開放，其餘他車站於假日全天、平日10至16時、20時至營運結束。

中捷說，為避免影響其他乘客，自行車尺寸限制為長180公分、寬70公分、高120公分以下，進站時須至車站詢問處購買「攜帶自行車票」，人車合一、不限里程，每張售價70元，民眾可攜帶腳踏自行車、電動輔助自行車上捷運。

中捷公司表示，全線車站同步開放低音提琴上捷運，低音提琴妥善包裝後，尺寸不得超過長200公分、寬40公分、高70公分。進站時須至車站詢問處購買「攜帶低音提琴票」，也採人琴合一、不限里程，每張售價70元，同樣須配合服務人員引導，經由公務門進出付費區，歡迎民眾多加利用。

台中捷運將開放攜自行車上捷運，旅客須至車站詢問處購買「攜帶自行車票」。圖／中捷提供
台中捷運將開放攜自行車上捷運，旅客須至車站詢問處購買「攜帶自行車票」。圖／中捷提供

台中捷運 自行車 售價

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